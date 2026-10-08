Honda відклала новий CR-V: популярний кросовер перенесли на 2027 рік

Honda, за даними джерел у ланцюжку постачання, перенесла початок виробництва нового CR-V приблизно на три місяці — з кінця 2026-го на весну 2027 року. Компанія також відмовилася від планів випускати наступний Civic Sedan в Індіані (США).

Про це пише видання Motor1.

За інформацією Automotive News, виробництво нового покоління CR-V стартує у 2027 році. Різні повідомлення називають березень або квітень початком масового випуску, а виробництво гібридної версії у США може розпочатися з травня.

Honda CR-V Фото: Вікіпедія

Honda також, як повідомляється, скоротила запланований обсяг випуску гібридного CR-V у перший рік на 6,7%. Точну кількість автомобілів компанія не розкриває. Це може означати, що запуск нової моделі буде поступовим, без різкого збільшення виробництва на старті.

Перенесення не має одразу вплинути на доступність нинішнього CR-V. Продажі моделі у 2026 році залишаються високими, а запаси автомобілів у дилерів, за даними видання, відносно невеликі. Це дає Honda можливість довше продовжувати випуск актуальної версії.

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Паралельно Honda змінює виробничу стратегію у Північній Америці. Компанія планує збільшувати випуск гібридних і майбутніх електромобілів, зокрема переоснащуючи кілька заводів в Огайо. Водночас джерела не пов'язують перенесення CR-V безпосередньо з цією стратегією чи конкретними технічними проблемами.

Honda CR-V Фото: Flickr

Окремо Honda відмовилася від планів випускати наступне покоління Civic Sedan на заводі в Грінсбурзі, штат Індіана. Виробництво мало розпочатися там у травні 2028 року, однак тепер цей план скасовано.

Наразі седани Civic для північноамериканського ринку продовжують виробляти в канадській провінції Онтаріо. Тому рішення щодо заводу в Індіані стосується майбутнього розподілу виробництва, а не поточних поставок моделі.

Honda поки офіційно не підтвердила ні перенесення виробництва нового CR-V, ні скасування планів щодо Civic в Індіані. Інформація ґрунтується на даних джерел у ланцюжку постачання.

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