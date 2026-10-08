Европротокол в приложении "Дія": теперь можно не вызывать полицию на место ДТП

Если водители не спорят об обстоятельствах ДТП, вызов патрульных и бумажный бланк больше не требуются. Отныне европротокол можно составить прямо в приложении.

Оформить ДТП без участия полиции и бумажных бланков теперь можно с помощью смартфона — через сервис "Европротокол в Дії". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Европротокол подходит только для ДТП без пострадавших и погибших, в которых участвуют два автомобиля и не повреждено другое имущество.

Чтобы оформить ДТП в приложении, сначала нужно открыть раздел "Сервисы", затем — "Водителю" и "Европротокол в Дії". Данные о водителе, автомобиле и страховом полисе подтянутся автоматически из реестров, поэтому их остаётся только проверить.

Следующий шаг — подключить второго участника ДТП: это делается с помощью QR-кода или ссылки. Вместе водители выбирают обстоятельства ДТП, загружают фото повреждений и схему происшествия, указывают дату, время и адрес. В заключение — проверка введенной информации и подписание документа с помощью "Дія.Підпису".

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После того как обе стороны поставили подписи, "Дія" самостоятельно направляет европротокол в МТСБУ, а оттуда документ отправляется в страховые компании. Далее водителю следует связаться со своим страховщиком и получить дальнейшие инструкции.

Воспользоваться сервисом смогут только те, у кого установлено приложение и документы в порядке. Оба водителя должны иметь подтвержденный РНОКПП, цифровой паспорт (ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство), водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий полис ОСАГО.

Данная услуга действует не для всех ДТП. Оформить его можно, если нет пострадавших и погибших, в происшествии участвуют только два автомобиля, не повреждено другое имущество, оба водителя трезвы, имеют действующую автогражданку и пришли к соглашению относительно обстоятельств ДТП. Если хотя бы одно из условий не выполняется, придется вызвать полицию.

Ранее сообщалось, что с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Кроме того, в 2026 году за третье вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в Украине предусмотрен штраф в размере 51 тысячи гривен, конфискация транспортного средства и лишение права управления на срок до десяти лет.