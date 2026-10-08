Європротокол у "Дії": тепер можна не викликати поліцію на місце аварії

Якщо водії не сперечаються щодо обставин аварії, виклик патрульних і паперовий бланк більше не потрібні. Відтепер Європротокол можна скласти просто в застосунку.

Оформити ДТП без поліції та паперових бланків тепер можна у смартфоні – через сервіс "Європротокол у Дії". Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Європротокол підходить лише для аварій без травмованих і загиблих, у яких залучені два автомобілі та не пошкоджене інше майно.

Щоб оформити ДТП у додатку, спершу в застосунку потрібно відкрити розділ "Сервіси", далі – "Водієві" та "Європротокол у Дії". Дані про водія, автомобіль і страховий поліс підтягнуться автоматично з реєстрів, тож їх залишається тільки перевірити.

Наступний крок – приєднати другого учасника аварії: це робиться за QR-кодом або посиланням. Разом водії обирають обставини ДТП, завантажують фото пошкоджень і схему пригоди, вказують дату, час та адресу. Фінал – перевірка внесеної інформації та підписання документа за допомогою Дія.Підпису.

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Коли обидві сторони поставили підпис, "Дія" самостійно передає Європротокол до МТСБУ, а звідти документ вирушає до страхових компаній. Далі водієві варто зв'язатися зі своїм страховиком і отримати подальші інструкції.

Скористатися сервісом зможуть лише ті, у кого встановлений застосунок і в порядку документи. Обом водіям необхідні верифікований РНОКПП, цифровий паспорт (ID-картка, закордонний паспорт або посвідка), посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та чинний поліс ОСЦПВ.

Сервіс працює не для кожної аварії. Оформити його можна, якщо немає травмованих і загиблих, у пригоді беруть участь лише два автомобілі, не пошкоджене інше майно, обидва водії тверезі, мають чинну автоцивілку й дійшли згоди щодо обставин ДТП. Якщо хоча б одна з умов не виконується, доведеться викликати поліцію.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня до 1 травня за межами населених пунктів водії зобов'язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар.

Крім того, у 2026 році за третє керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння в Україні передбачено штраф 51 тисяча гривень, конфіскацію транспортного засобу та позбавлення права керування на строк до десяти років.