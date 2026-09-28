Вимкнені фари за містом: який штраф загрожує водієві з 1 жовтня

З 1 жовтня по 1 травня водіям необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар за межами міста.

В Україні, згідно з пунктом 9.8 Правил дорожнього руху, водії зобов’язані вмикати на заміських дорогах денні ходові вогні, а в разі їх відсутності — ближнє світло фар. Ця вимога Правил дорожнього руху є обов’язковою для виконання в будь-який час доби, а в разі її порушення водіям загрожують штрафні санкції, йдеться на сайті Верховної Ради.

Така вимога пов’язана з тим, що у зазначений період, у зв’язку зі скороченням тривалості світлового дня та погодними умовами, виникає необхідність покращення видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Штраф за вимкнені фари за містом: про які суми йдеться

У разі, якщо водії механічних транспортних засобів ігнорують цю вимогу, їм загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (згідно з частиною 2 статті 122 КУпАП).

Видео дня

Чи можуть накласти штраф за вимкнені фари

У коментарі "РБК-Україна" адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк зазначає, що на практиці патрульні можуть притягати водіїв до відповідальності за частиною 2 статті 122 КУпАП за рух поза населеними пунктами без увімкнених денних ходових вогнів або ближнього світла.

Однак існує юридична колізія. Частина 2 статті 122 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил використання зовнішніх світлових приладів або попереджувальних сигналів під час початку руху або зміни його напрямку.

Тобто ця норма стосується ситуацій, коли водій починає рух або виконує маневр.

Попередження замість штрафу

Якщо ж автомобіль просто рухається прямо, а водій не увімкнув денні ходові вогні або ближнє світло відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, окремої норми Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф саме за це порушення, немає, зазначає адвокат.

Тому, як підкреслює Нагорняк, суди найчастіше скасовують такі штрафи та кваліфікують порушення за статтею 125 КУпАП. Вона передбачає не штраф, а попередження.

У червні повідомлялося, що 70 % народних депутатів були готові підтримати законопроект № 14133 про запровадження системи штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, однак його заблокували в комітеті.

Передбачалося, що за кожне порушення водієві нараховуватимуться бали, а після досягнення ліміту в 15 балів протягом року водійське посвідчення буде призупинено.

Нагадаємо, що в Україні у 2026 році за третє керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння передбачено штраф у розмірі 51 тисячі гривень, конфіскацію транспортного засобу та позбавлення права керування на строк до десяти років.

Також повідомлялося, що після смертельної ДТП у Києві для водіїв готують більш суворі покарання.