Выключенные фары за городом: какой штраф грозит водителю с 1 октября

С 1 октября по 1 мая водителям необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за городом.

В Украине, согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения, водители обязательно должны на загородных дорогах включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия — ближний свет фар. Это требование Правил дорожного движения обязательно для выполнения в любое время суток, а в случае его нарушения водителям грозят штрафные санкции, говорится на сайте Верховной Рады.

Такое предписание связано с тем, что в указанный период в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

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Штраф за выключенные фары за городом: о каких суммах речь

В случае, если водители механических транспортных средств игнорируют это предписание, им грозит штраф от 425 до 510 гривен (по части 2 статьи 122 КУоАП).

Могут ли оштрафовать за выключенные фары

В комментарии "РБК-Украина" адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк констатирует, что на практике патрульные могут привлекать водителей к ответственности по части 2 статьи 122 КУоАП за движение вне населенных пунктов без включенных дневных ходовых огней или ближнего света.

Однако есть юридическая коллизия. Часть 2 статьи 122 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил использования внешними световыми приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении его направления.

То есть эта норма касается ситуаций, когда водитель начинает движение или совершает маневр.

Предупреждение вместо штрафа

Если же автомобиль просто двигается прямо, а водитель не включил дневные ходовые огни или ближний свет в соответствии с пунктом 9.8 ПДД, отдельной нормы КУоАП, предусматривающей штраф именно за это нарушение, нет, говорит адвокат.

Поэтому, подчеркивает Нагорняк, суды чаще всего отменяют такие штрафы и квалифицируют нарушения по статье 125 КУоАП. Она предусматривает не штраф, а предупреждение.

В июне сообщалось, что 70% народных депутатов были готовы поддержать законопроект №14133 о введении системы штрафных балов за нарушение правил дорожного движения, однако его заблокировали в комитете.

Предполагалось, что за каждое нарушение водителю будут начисляться баллы, а после достижения лимита в 15 баллов в течение года водительское удостоверение будет приостановлено.

Напомним, что в Украине в 2026 году за третье вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в размере 51 тысячи гривен, конфискация транспортного средства и лишение права управления на срок до десяти лет.

Также сообщалось, что после смертельного ДТП в Киеве для водителей готовят более жесткие наказания.