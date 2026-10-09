Японские бренды объединят модели: Honda выпустит пикап на основе Mitsubishi Triton

Honda планирует расширить модельный ряд за счёт пикапа на базе Mitsubishi Triton, который будет продаваться под брендом японского автопроизводителя. По данным японской газеты Yomiuri Shimbun, первые поставки модели ожидаются в 2028 году, а ее дебют может состояться в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает издание Motor1.

Официально Honda и Mitsubishi Motors пока не подтвердили сделку. Детали будущей модели также не раскрываются.

Mitsubishi Triton, который на некоторых рынках продается под названием L200, имеет рамную конструкцию шасси. Такая платформа подходит для пикапов, рассчитанных на сложные условия эксплуатации и перевозку грузов. Использование готовой модели позволило бы Honda сэкономить время и средства по сравнению с разработкой собственного пикапа с нуля.

Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

В настоящее время Honda продает в Северной Америке пикап Ridgeline, однако он имеет ненесущий кузов и ориентирован на комфорт и повседневное использование. Ожидается, что модель следующего поколения сохранит эту конструкцию.

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Появление пикапа на базе Mitsubishi Triton позволило бы Honda выйти в сегмент рамных автомобилей без значительных затрат на инженерные разработки. В то же время выход новинки на рынок США маловероятен из-за пошлин и дополнительных расходов, связанных с импортом. Там модели пришлось бы конкурировать с пикапами Ford Ranger и Chevrolet Colorado, а также GMC Canyon.

Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Для Mitsubishi такое сотрудничество могло бы повысить загрузку завода в Таиланде, где производят Triton, и помочь распределить затраты на разработку и производство между большим количеством автомобилей. Компания уже выпускает пикап Nissan Navara для Nissan.

По данным Yomiuri Shimbun, сотрудничество может охватить и другие модели Mitsubishi. Honda якобы заинтересована в закупке дополнительных автомобилей, однако конкретные модели пока не названы. Также компании рассматривают возможность совместной разработки компонентов салона, в частности приборных панелей и дисплеев.

Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Потенциальное соглашение станет одним из возможных результатов переговоров о сотрудничестве между японскими автопроизводителями. В феврале 2025 года Honda и Nissan прекратили переговоры о слиянии, но продолжили поиск направлений для совместной работы. Впоследствии компании договорились сотрудничать в области разработки ключевых компонентов для автомобилей следующего поколения с программно определяемыми функциями.

Если проект будет реализован, пикап Mitsubishi Triton может появиться на рынке под тремя брендами — Mitsubishi, Nissan и Honda. Название версии Honda, возможные изменения в дизайне и перечень рынков за пределами Юго-Восточной Азии пока не сообщаются.

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