Японські бренди об'єднають моделі: Honda випустить пікап на основі Mitsubishi Triton

Honda планує розширити модельний ряд пікапом на базі Mitsubishi Triton, який продаватимуть під брендом японського автовиробника. За даними японської газети Yomiuri Shimbun, перші поставки моделі очікуються у 2028 році, а її дебют може відбутися в Південно-Східній Азії.

Про це пише видання Motor1.

Офіційно Honda та Mitsubishi Motors поки не підтвердили угоду. Деталі майбутньої моделі також не розкривають.

Mitsubishi Triton, який на деяких ринках продається під назвою L200, має рамну конструкцію шасі. Така платформа підходить для пікапів, розрахованих на складні умови експлуатації та перевезення вантажів. Використання готової моделі дозволило б Honda заощадити час і кошти порівняно з розробкою власного пікапа з нуля.

Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Наразі Honda продає в Північній Америці пікап Ridgeline, однак він має несівний кузов і орієнтований на комфорт та повсякденне використання. Очікується, що модель наступного покоління збереже цю конструкцію.

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Поява пікапа на базі Mitsubishi Triton дала б Honda змогу вийти в сегмент рамних авто без значних витрат на інженерні розробки. Водночас вихід новинки на ринок США малоймовірний через мита та додаткові витрати, пов'язані з імпортом. Там моделі довелося б конкурувати з пікапами Ford Ranger і Chevrolet Colorado, а також GMC Canyon.

Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Для Mitsubishi співпраця могла б збільшити завантаженість заводу в Таїланді, де виробляють Triton, і допомогти розподілити витрати на розробку та виробництво між більшою кількістю автомобілів. Компанія вже випускає пікап Nissan Navara для Nissan.

За даними Yomiuri Shimbun, співпраця може охопити й інші моделі Mitsubishi. Honda нібито зацікавлена в закупівлі додаткових авто, однак конкретних моделей поки не назвали. Також компанії розглядають можливість спільної розробки компонентів салону, зокрема панелей приладів і дисплеїв.

Mitsubishi Triton Фото: Mitsubishi

Потенційна угода стане одним із можливих результатів переговорів про співпрацю між японськими автовиробниками. У лютому 2025 року Honda та Nissan припинили переговори про злиття, але продовжили шукати напрями для спільної роботи. Згодом компанії домовилися співпрацювати над ключовими компонентами для автомобілів наступного покоління з програмно визначеними функціями.

Якщо проєкт реалізують, пікап Mitsubishi Triton може з'явитися на ринку під трьома брендами — Mitsubishi, Nissan і Honda. Назву версії Honda, можливі зміни дизайну та перелік ринків за межами Південно-Східної Азії поки не повідомляють.

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