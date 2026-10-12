Volkswagen представил электрическую модель 2028 культового внедорожника Tiguan (видео)

Концерн Volkswagen представил ID. Tiguan 2028 года, который стал преемником ID.4, но с более выразительным дизайном.

Еще в конце прошлого месяца автогигант подтвердил, что заменит модель ID.4 новым компактным электрическим кроссовером под названием ID. Tiguan, и показал замаскированный прототип. Теперь же VW полностью рассекретил новый ID. Tiguan, сообщает Сar and Driver.

Экстерьер

Новый ID. Tiguan отличается более смелой, "рбубленой", передней частью: фары соединены широкой светодиодной полосой и светящейся эмблемой VW, размещенными на черном фоне. Ниже расположен воздухозаборник. У версии R-Line он обрамлен черной накладкой, которая тянется по всей ширине бампера и загибается вверх по краям, где установлены вертикальные светодиодные ходовые огни.

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У других модификаций ID. Tiguan решетка смещена в нижнюю часть переднего бампера, форма которого подчеркнута линиями, проходящими между двумя вертикальными вентиляционными прорезями.

Черная пластиковая накладка на порогах стала тоньше и теперь проходит лишь вдоль нижней кромки дверей, а вместо выдвижных ручек, как у ID.4, на ID. Tiguan установлены традиционные.

Что касается задней части, то на ней сохранился сплошной фонарь во всю ширину кузова, но теперь по его краям расположены два прямоугольных элемента, соединенных рядом тонких линий.

Интерьер

Если говорить о салоне, то он получил существенные изменения. Теперь передняя панель стала плоской и практически полностью занята экранами — 10-дюймовой цифровой приборной панелью и 15-дюймовым центральным тачскрином.

Кроме того, в качестве опции доступен отдельный 12-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Он может использовать этот экран для игр или прослушивания музыки через подключенные Bluetooth-наушники, не отвлекая водителя.

Под центральным дисплеем теперь расположен ряд физических кнопок для управления климат-контролем, а на центральной консоли появился поворотный регулятор громкости.

Интерьер D. Tiguan 2028 года

Также Volkswagen перенес кнопки управления всеми четырьмя стеклоподъемниками на водительскую дверь, отказавшись от странного решения, применявшегося в модели ID.4 (где было всего две клавиши и дополнительная кнопка для переключения их на задние окна).

Руль стал более угловатым и оснащен физическими кнопками вместо прежних сенсорных панелей, а на центральной консоли появились две площадки для беспроводной зарядки с магнитным креплением.

Также VW разработал дизайн цифровой приборной панели в ретро-стиле, имитирующий сине-красную подсветку приборов Golf IV.

Фото: Volkswagen

На центральном экране можно отобразить виртуальный гараж с классическими моделями VW: Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg и Beetle.

Для ID. Tiguan будут доступны передние сиденья с электрорегулировкой, функцией массажа, памятью настроек и вентиляцией, а также панорамная крыша и аудиосистема Harman Kardon. Предусмотрен и передний багажник объемом чуть более одного кубического фута (ок. 28 л), а основной багажный отсек, доступ к которому открывает задняя дверь, вмещает 538 литров груза.

Кроссовер может похвастаться очень вместительным багажником Фото: Volkswagen

Силовая установка

ID. Tiguan будет предлагаться с тремя вариантами силовой установки. Базовая заднеприводная модель получит двигатель мощностью 188 л.с. и батарею емкостью 58 кВт·ч.

Также будет доступна заднеприводная версия с отдачей 282 л.с. и аккумулятором на 77 кВт·ч. Топовая модификация будет оснащаться более емкой батареей, полным приводом и двигателем мощностью 295 л.с.

По оценкам Volkswagen, максимальный запас хода составляет около 600 км, а батарея увеличенной емкости позволяет авто буксировать прицеп массой до двух тонн.

Новый Volkswagen способен буксировать до двух тонн Фото: Volkswagen

ID. Tiguan оснащается системой управления с одной педалью и новой системой Connected Travel Assist, которая помогает перестраиваться на автомагистралях и способна автоматически останавливать автомобиль перед красным сигналом светофора.

В нем предусмотрена функция цифрового ключа (Digital Key), позволяющая отпирать и запускать автомобиль с помощью смартфона, а также функция Vehicle-to-Load, дающая возможность питать внешние электронные устройства от тяговой батареи кроссовера.

Запас хода ID. Tiguan 2028 — до 600 км Фото: Volkswagen

На выбор будут предложены четыре комплектации: Trend, Life, Style и R-Line.

Продажи ID. Tiguan в Европе стартуют в начале 2027 года, а цены будут начинаться от суммы, эквивалентной примерно $47 865.

Напомним, Volkswagen выпустил электрический хэтчбек GTI.

Также сообщалось, что в сентябре этого года дебютировал новый Volkswagen ID Era 5S за 11 500 евро.