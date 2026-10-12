Volkswagen представив електричну модель 2028 культового позашляховика Tiguan (відео)

Концерн Volkswagen представив ID. Tiguan 2028 року, що є наступником ID.4, але з більш виразним дизайном.

Ще наприкінці минулого місяця автогігант підтвердив, що замінить модель ID.4 новим компактним електричним кросовером під назвою ID. Tiguan, і показав замаскований прототип. Тепер же VW повністю розсекретив новий ID. Tiguan, повідомляє Car and Driver.

Екстер'єр

Новий ID. Tiguan вирізняється більш сміливою, "різкою" передньою частиною: фари з’єднані широкою світлодіодною смугою та світловою емблемою VW, розміщеними на чорному тлі. Нижче розташований повітрозабірник. У версії R-Line він обрамлений чорною накладкою, яка тягнеться по всій ширині бампера і загинається вгору по краях, де встановлені вертикальні світлодіодні габаритні вогні.

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У інших модифікаціях ID. Tiguan решітка зміщена в нижню частину переднього бампера, форма якого підкреслена лініями, що проходять між двома вертикальними вентиляційними прорізами.

Чорна пластикова накладка на порогах стала тоншою і тепер простягається лише вздовж нижнього краю дверей, а замість висувних ручок, як у ID.4, на ID. Tiguan встановлено традиційні.

Що стосується задньої частини, то на ній збереглося суцільне світло на всю ширину кузова, але тепер по його краях розташовані два прямокутні елементи, з’єднані низкою тонких ліній.

Інтер'єр

Салон зазнав суттєвих змін. Тепер передня панель стала плоскою і майже повністю зайнята екранами — 10-дюймовою цифровою приладовою панеллю та 15-дюймовим центральним сенсорним екраном.

Крім того, як опція доступний окремий 12-дюймовий дисплей для переднього пасажира. Він може використовувати цей екран для ігор або прослуховування музики через підключені Bluetooth-навушники, не відволікаючи водія.

Під центральним дисплеєм тепер розташовано ряд фізичних кнопок для керування клімат-контролем, а на центральній консолі з’явився поворотний регулятор гучності.

Інтер'єр D. Tiguan 2028 року

Також Volkswagen перемістив кнопки керування всіма чотирма склопідйомниками на водійські двері, відмовившись від дивного рішення, яке застосовувалося в моделі ID.4 (де було лише дві клавіші та додаткова кнопка для перемикання їх на задні вікна).

Кермо стало більш кутастим й оснащене фізичними кнопками замість колишніх сенсорних панелей, а на центральній консолі з’явилися дві площадки для бездротової зарядки з магнітним кріпленням.

Також VW розробив дизайн цифрової приладової панелі в ретростилі, що імітує синьо-червоне підсвічування приладів Golf IV.

Фото: Volkswagen

На центральному екрані можна відобразити віртуальний гараж із класичними моделями VW: Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg та Beetle.

Для ID. Tiguan будуть доступні передні сидіння з електрорегулюванням, функцією масажу, пам’яттю налаштувань та вентиляцією, а також панорамний дах і аудіосистема Harman Kardon. Передбачено також передній багажник об'ємом трохи більше одного кубічного фута (прибл. 28 л), а основний багажний відсік, доступ до якого забезпечують задні двері, вміщує 538 літрів вантажу.

Цей кросовер може похвалитися дуже містким багажником Фото: Volkswagen

Силова установка

ID. Tiguan буде доступний у трьох варіантах силової установки. Базова модель із заднім приводом отримає двигун потужністю 188 к.с. та акумулятор ємністю 58 кВт·год.

Також буде доступна версія із заднім приводом, потужністю 282 к.с. та акумулятором на 77 кВт·год. Топова модифікація буде оснащена акумулятором більшої ємності, повним приводом та двигуном потужністю 295 к.с.

За оцінками Volkswagen, максимальний запас ходу становить близько 600 км, а завдяки акумулятору збільшеної ємності кросовер здатний буксирувати причіп масою до двох тонн.

Новий Volkswagen здатний буксирувати до двох тонн Фото: Volkswagen

ID. Tiguan 2028 оснащений системою керування з однією педаллю та новою системою Connected Travel Assist, яка допомагає змінювати смугу руху на автомагістралях і здатна автоматично зупиняти автомобіль перед червоним сигналом світлофора.

У ньому передбачена функція цифрового ключа (Digital Key), що дозволяє відчиняти та запускати автомобіль за допомогою смартфона, а також функція Vehicle-to-Load, яка дає змогу живити зовнішні електронні пристрої від тягової батареї кросовера.

Запас ходу ID. Tiguan 2028 — до 600 км Фото: Volkswagen

На вибір будуть запропоновані чотири комплектації: Trend, Life, Style та R-Line.

Продажі ID. Tiguan у Європі розпочнуться на початку 2027 року, а ціни стартуватимуть від суми, еквівалентної приблизно $47 865.

Нагадаємо, що Volkswagen випустив електричний хетчбек GTI.

Також повідомлялося, що у вересні цього року відбувся дебют нового Volkswagen ID Era 5S за 11 500 євро.