От "гадкого утенка" до семейного трансформера: Stellantis показал 6 невероятных концепт-каров
12 октября в Париже стартовала одна из крупнейших мировых автовыставок, где самые известные производители, а также начинающие стартапы представят свои разработки.
Нидерландский автоконцерн Stellantis привез во Францию сразу шесть концепт-каров, которые успел продемонстрировать гостям в преддверии открытия автовыставки. Мероприятие называлось "The Night Before" ("Ночь накануне") и прошло в культовом парижском комплексе Hangar Y, сообщается на сайте концерна.
Демонстрация шести смелых концепт-каров стала первым этапом участия Stellantis в Парижском автосалоне и предвосхитило впечатляющую экспозицию из более чем 60 автомобилей, размещенных на самом большом стенде выставки.
Все шесть авто разработаны под руководством Жиля Видаля, директора по дизайну Stellantis в Европе. Они представляют шесть знаковых брендов концерна и демонстрируют различные пути к инновациям.
В Stellantis подчеркивают: эти модели, созданные на основе глубокой технической экспертизы и отличающиеся непревзойденной эстетикой дизайна, призваны сформировать будущее мобильности.
До 2030 года концерн планирует выпустить более 50 новинок и расширить свое присутствие на европейском рынке на 25%.
Alfa Romeo Cuorerosso
Это концепт-кар создан для фанатов вождения. Название модели образовано из двух итальянских слов: cuore ("сердце") и rosso ("красный"), что переводится как "красное сердце".
В центре внимания — "Bellezza Necessaria" ("Необходимая красота"): философия дизайна Alfa Romeo, отсекающая все лишнее ради главного. Эстетика, функциональность, технологии и качество сливаются воедино, опираясь на богатую культуру и традиции итальянского дизайна.
Перед зрителями предстал 2+2 гран-турер с клиновидным профилем и резко обрубленной кормой Coda Tronca, переосмысленой передней частью Trilobo с решеткой Scudetto и круглыми задними фонарями, а также кованными дисками в стиле "телефонного диска.
Салон создан с максимальным комфортом для водителя, а руль сделан почти в форме сердца и надписью "DNA"
Спорткар оснащен силовой установкой типа Full-Hybrid с двигателем 2.9 V6 от Giulia и Stelvio Quadrifoglio, работающим в паре с системой полного привода Q4, гидротрансформатором и карданным валом из углеволокна.
В будущем планируется выпуск моделей длиной до 4,7 метра и возможности создания версий Quadrifoglio, а также использование мультиэнергетических платформ.
Citroën 2CV
Этот концепт-кар — более доступный, простой и оригинальный электромобиль с ценой в 15 000 евро.
Его дизайн уже вызвал обсуждения, и некоторые сравнили его с "гадким утенком". Длина этого малыша — 3,7 метра, что примерно на 10 см короче оригинала. Его вес — около тонны.
Модель отличается округлым силуэтом, крутым лобовым стеклом, изогнутой крышей, выразительными крыльями и отдельно стоящими круглыми фарами со светодиодной графикой. Бамперы в нем можно заменять отдельно, что будет способствовать более простому производству и ремонту.
Citroën также сотрудничает с Michelin над цифровой системой контроля состояния шин. Она должна отслеживать их техническое состояние и постоянно адаптировать поведение автомобиля к дорожным и экологическим условиям.
Не менее интересен интерьер. В салоне — ярко-желтые съемные сиденья в виде скамеек, съемный центральная корзина для вещей, аудиоколонка Radioën с Bluetooth, которая вынимается и работает как портативная колонка, а также ретро-педали с изображениями черепахи (тормоз) и зайца (газ).
В дверных картах предусмотрены специальные лотки для яиц — отсылка к историческому требованию перевозить корзину яиц по полям без повреждений.
DS F3VER
Концепт DS F3VER, в основе которого лежит философия дизайна, исследует будущее французского премиум-бренда DS Automobiles. Его три основных стопа — притягательность, возможности персонализации и универсальность.
DS F3VER — "мускулистый" трехдверный хетчбэк длиной 4,19 метра, а его колесная база — 2,7 метра. Несмотря на статус концепта, заявлен практичный багажник объемом 400 литров
Машина лишилась накладного пластика на арках, получила цельнолитые бамперы, а фары объединены с дневными ходовыми огнями в единую Y-образную световую подпись.
Кузов окрашен уникальной эмалью Cosmic Blue, которая меняет оттенок от ярко-синего до глубокого фиолетового в зависимости от освещения. Задняя часть автомобиля выполнена в более темном цвете, создавая двухтонный градиент.
Авто создано на архитектуре STLA. Точные характеристики двигателя и батареи не раскрыты, но бренд заявляет, что концепт ориентирован на лучший в своем классе запас хода.
Fiat Multiplay
Концепт Fiat Multiplay сочетает в себе универсальность пикапа с комфортом и гибкостью кроссовера (SUV).
По словам разработчиков, он вдохновлен революционной моделью Multipla и предлагает смелый взгляд на будущее FIAT, объединяя доступность, инклюзивность и инновации для нового понимания мобильности.
Авто, несмотря на всего 4,45 метра длины, имеет сразу несколько вариантов кузова. Благодаря этому он способен превращаться из закрытого минивэна в пикап с открытой грузовой площадкой.
В основе конструкции лежит механизм Metamorfosi. Согласно официальному пресс-релизу Fiat, задний модуль передвигается по специальным направляющим. В семейном исполнении салон рассчитан на шесть основных мест и дополнительный трансформируемый элемент. После изменения конфигурации остаются четыре сиденья, зато появляется открытая площадка для велосипедов и другого снаряжения.
Современный Multiplay пока не имеет подтвержденных характеристик силовой установки, цены и даты производства. Более того, Fiat прямо называет проект лабораторией идей, а не предвестником конкретного серийного автомобиля.
Opel STX
Концепт Opel STX представляет собой видение будущих автомобилей с кузовом "универсал", демонстрируя более смелый, чистый и эмоциональный немецкий дизайн.
Новая световая подпись Opel Vizor с анимированными ламельными элементами и еще более выразительным вертикальным элементом Opel Compass в сочетании с лаконичной, ниспадающей линией кормы намекают на язык дизайна следующего поколения бренда. Отдельные элементы этого стиля найдут отражение в будущих серийных моделях.
Универсал также получил агрессивный обвес, "мускулистые" бока и необычную корму с горизонтальными фонарями. В заднем бампере еще есть "подвижные" панели: они служат для оптимизации воздушного потока, снижения сопротивления и повышения устойчивости.
Что касается силовой установки, то данные пока не раскрыты. Известно только, что STX Concept представляет собой электрокар, и что у него есть полный привод. Заявленная максимальная скорость – более 200 км/ч.
Напомним, в центре Киева прямо на улице бросили редкий семейный спорткар из Германии.
Также сообщалось, что в сеть попали фото прототипа Peugeot E-208. Он выйдет в следующем году.