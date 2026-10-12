От "гадкого утенка" до семейного трансформера: Stellantis показал 6 невероятных концепт-каров

12 октября в Париже стартовала одна из крупнейших мировых автовыставок, где самые известные производители, а также начинающие стартапы представят свои разработки.

Нидерландский автоконцерн Stellantis привез во Францию сразу шесть концепт-каров, которые успел продемонстрировать гостям в преддверии открытия автовыставки. Мероприятие называлось "The Night Before" ("Ночь накануне") и прошло в культовом парижском комплексе Hangar Y, сообщается на сайте концерна.

Демонстрация шести смелых концепт-каров стала первым этапом участия Stellantis в Парижском автосалоне и предвосхитило впечатляющую экспозицию из более чем 60 автомобилей, размещенных на самом большом стенде выставки.

Все шесть авто разработаны под руководством Жиля Видаля, директора по дизайну Stellantis в Европе. Они представляют шесть знаковых брендов концерна и демонстрируют различные пути к инновациям.

Видео дня

В Stellantis подчеркивают: эти модели, созданные на основе глубокой технической экспертизы и отличающиеся непревзойденной эстетикой дизайна, призваны сформировать будущее мобильности.

До 2030 года концерн планирует выпустить более 50 новинок и расширить свое присутствие на европейском рынке на 25%.

Alfa Romeo Cuorerosso

Это концепт-кар создан для фанатов вождения. Название модели образовано из двух итальянских слов: cuore ("сердце") и rosso ("красный"), что переводится как "красное сердце".

В центре внимания — "Bellezza Necessaria" ("Необходимая красота"): философия дизайна Alfa Romeo, отсекающая все лишнее ради главного. Эстетика, функциональность, технологии и качество сливаются воедино, опираясь на богатую культуру и традиции итальянского дизайна.

Перед зрителями предстал 2+2 гран-турер с клиновидным профилем и резко обрубленной кормой Coda Tronca, переосмысленой передней частью Trilobo с решеткой Scudetto и круглыми задними фонарями, а также кованными дисками в стиле "телефонного диска.

Салон создан с максимальным комфортом для водителя, а руль сделан почти в форме сердца и надписью "DNA"

Спорткар оснащен силовой установкой типа Full-Hybrid с двигателем 2.9 V6 от Giulia и Stelvio Quadrifoglio, работающим в паре с системой полного привода Q4, гидротрансформатором и карданным валом из углеволокна.

В будущем планируется выпуск моделей длиной до 4,7 метра и возможности создания версий Quadrifoglio, а также использование мультиэнергетических платформ.

Citroën 2CV

Этот концепт-кар — более доступный, простой и оригинальный электромобиль с ценой в 15 000 евро.

Его дизайн уже вызвал обсуждения, и некоторые сравнили его с "гадким утенком". Длина этого малыша — 3,7 метра, что примерно на 10 см короче оригинала. Его вес — около тонны.

Модель отличается округлым силуэтом, крутым лобовым стеклом, изогнутой крышей, выразительными крыльями и отдельно стоящими круглыми фарами со светодиодной графикой. Бамперы в нем можно заменять отдельно, что будет способствовать более простому производству и ремонту.

Citroën также сотрудничает с Michelin над цифровой системой контроля состояния шин. Она должна отслеживать их техническое состояние и постоянно адаптировать поведение автомобиля к дорожным и экологическим условиям.

Не менее интересен интерьер. В салоне — ярко-желтые съемные сиденья в виде скамеек, съемный центральная корзина для вещей, аудиоколонка Radioën с Bluetooth, которая вынимается и работает как портативная колонка, а также ретро-педали с изображениями черепахи (тормоз) и зайца (газ).

В дверных картах предусмотрены специальные лотки для яиц — отсылка к историческому требованию перевозить корзину яиц по полям без повреждений.

DS F3VER

Концепт DS F3VER, в основе которого лежит философия дизайна, исследует будущее французского премиум-бренда DS Automobiles. Его три основных стопа — притягательность, возможности персонализации и универсальность.

DS F3VER — "мускулистый" трехдверный хетчбэк длиной 4,19 метра, а его колесная база — 2,7 метра. Несмотря на статус концепта, заявлен практичный багажник объемом 400 литров

Машина лишилась накладного пластика на арках, получила цельнолитые бамперы, а фары объединены с дневными ходовыми огнями в единую Y-образную световую подпись.

Кузов окрашен уникальной эмалью Cosmic Blue, которая меняет оттенок от ярко-синего до глубокого фиолетового в зависимости от освещения. Задняя часть автомобиля выполнена в более темном цвете, создавая двухтонный градиент.

Авто создано на архитектуре STLA. Точные характеристики двигателя и батареи не раскрыты, но бренд заявляет, что концепт ориентирован на лучший в своем классе запас хода.

Fiat Multiplay

Концепт Fiat Multiplay сочетает в себе универсальность пикапа с комфортом и гибкостью кроссовера (SUV).

По словам разработчиков, он вдохновлен революционной моделью Multipla и предлагает смелый взгляд на будущее FIAT, объединяя доступность, инклюзивность и инновации для нового понимания мобильности.

Авто, несмотря на всего 4,45 метра длины, имеет сразу несколько вариантов кузова. Благодаря этому он способен превращаться из закрытого минивэна в пикап с открытой грузовой площадкой.

В основе конструкции лежит механизм Metamorfosi. Согласно официальному пресс-релизу Fiat, задний модуль передвигается по специальным направляющим. В семейном исполнении салон рассчитан на шесть основных мест и дополнительный трансформируемый элемент. После изменения конфигурации остаются четыре сиденья, зато появляется открытая площадка для велосипедов и другого снаряжения.

Современный Multiplay пока не имеет подтвержденных характеристик силовой установки, цены и даты производства. Более того, Fiat прямо называет проект лабораторией идей, а не предвестником конкретного серийного автомобиля.

Opel STX

Концепт Opel STX представляет собой видение будущих автомобилей с кузовом "универсал", демонстрируя более смелый, чистый и эмоциональный немецкий дизайн.

Новая световая подпись Opel Vizor с анимированными ламельными элементами и еще более выразительным вертикальным элементом Opel Compass в сочетании с лаконичной, ниспадающей линией кормы намекают на язык дизайна следующего поколения бренда. Отдельные элементы этого стиля найдут отражение в будущих серийных моделях.

Универсал также получил агрессивный обвес, "мускулистые" бока и необычную корму с горизонтальными фонарями. В заднем бампере еще есть "подвижные" панели: они служат для оптимизации воздушного потока, снижения сопротивления и повышения устойчивости.

Что касается силовой установки, то данные пока не раскрыты. Известно только, что STX Concept представляет собой электрокар, и что у него есть полный привод. Заявленная максимальная скорость – более 200 км/ч.

Напомним, в центре Киева прямо на улице бросили редкий семейный спорткар из Германии.

Также сообщалось, что в сеть попали фото прототипа Peugeot E-208. Он выйдет в следующем году.