В сеть попали фото прототипа Peugeot E-208, который выйдет в 2027 году

Французский автопроизводитель Peugeot вывел на первые испытания прототип новой електрической 208-й модели. Авто заметили на треке в Испании.

Новое поколение французского компактного хетчбэка, оснащенное новейшими технологиями концерна Stellantis, составит конкуренцию таким моделям, как Renault 5 E-Tech и VW ID.Polo, отмечают обозреватели CarScoops.

Полностью электрический автомобиль пройдет полную модернизацию как экстерьера, так и интерьера, став одной из первых серийных моделей, построенных на новой платформе STLA One.

Фотошпионы сделали несколько снимков авто, которое несмотря на камуфляж, все же имеет отличия от концепт-кара Peugeot Polygon, представленного в 2025 году.

Различия между новой и существующей моделями довольно заметны Фото: carscoops.com

Серийная модель отказалась от массивных дверей типа "крыло чайки" и футуристического остекления концепта в пользу более традиционного силуэта пятидверного хетчбэка, напоминающего предшественника.

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Передняя часть отличается раздельной оптикой и полностью закрытой решеткой радиатора.

Обозреватели предполагают, что модель получит три горизонтальные светодиодные полосы, напоминающие фирменные "львиные когти".

Силуэт отличается более угловатой формой остекления, вдохновленной классическим Peugeot 205, что придает задней части более вертикальный вид и уменьшает задний свес.

Задние фонари прямоугольной формы также получили графику из трех горизонтальных светодиодных линий, а спойлер на крыше заходит на боковые части заднего стекла, улучшая аэродинамику.

Зазоры вокруг задних дверей намекают на наличие пластиковых накладок на колесных арках — элемента, который в текущем поколении 208 и E-208 предлагается как опция.

Прототип оснащен обычными дверными ручками и черными стальными дисками.

Что касается салона, то внутри заметна крупная цифровая приборная панель — часть новой системы STLA Smart Cockpit, дополненная новым дисплеем информационно-развлекательной системы.

Также можно разглядеть фрагменты нового рулевого колеса прямоугольной формы.

Руль у новой модели имеет прямоугольную форму

Решение под названием Hypersquare (так его именует Peugeot) впервые было представлено на концепт-карах. Оно отличается наличием четырех круглых отверстий и встроенных элементов управления.

Новый E-208 также станет автомобилем, функциональность которого во многом определяется программным обеспечением (SDV — Software-Defined Vehicle), благодаря внедрению архитектуры STLA Brain. Она объединяет всю электронику и ПО в единый блок, обеспечивая повышенную производительность и эффективность.

Ранее в Peugeot официально подтвердили, что будущий компактный хетчбэк будет построен на новой платформе STLA One, которую он разделит со своим "близнецом" — Opel Corsa Electric следующего поколения.

На старте продаж модель будет доступна исключительно с полностью электрической силовой установкой, обеспечивающей увеличенный запас хода и более высокую скорость зарядки по сравнению с нынешним E-208.

Текущая версия Peugeot 208 останется в продаже параллельно с новинкой, выступая в роли альтернативы с двигателем внутреннего сгорания (бензиновые и мягкогибридные модификации).

E-208 станет одной из семи новых моделей, которые Peugeot планирует выпустить на рынок до 2030 года. Компания анонсировала премьеру двух концептов на Парижском автосалоне, который откроется на следующей неделе, однако информации об их типе кузова и будущей роли в модельном ряду пока немного.

Премьера E-208 ориентировочно состоится в первой половине следующего года.

Напомним, в Украине появился новый Peugeot 408.

Также сообщалось, что представлен новый Peugeot 208 GTi.