У мережі з'явилися фото прототипу Peugeot E-208, який вийде у 2027 році

Французький автовиробник Peugeot вивів на перші випробування прототип нової електричної моделі 208. Автомобіль помітили на треку в Іспанії.

Нове покоління французького компактного хетчбека, оснащене новітніми технологіями концерну Stellantis, складе конкуренцію таким моделям, як Renault 5 E-Tech та VW ID.Polo, зазначають оглядачі CarScoops.

Цей повністю електричний автомобіль зазнає повної модернізації як екстер’єру, так і інтер’єру, ставши однією з перших серійних моделей, побудованих на новій платформі STLA One.

Фотошпигуни зробили кілька знімків авто, який, незважаючи на камуфляж, все ж має відмінності від концепт-кара Peugeot Polygon, представленого у 2025 році.

Відмінності між новою та існуючою моделями досить помітні Фото: carscoops.com

Серійна модель відмовилася від масивних дверей типу "крило чайки" та футуристичного скління концепту на користь більш традиційного силуету п’ятидверного хетчбека, що нагадує попередника.

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Передня частина вирізняється роздільною оптикою та повністю закритою решіткою радіатора.

Оглядачі припускають, що модель отримає три горизонтальні світлодіодні смуги, які нагадують фірмові "левові кігті".

Силует вирізняється більш кутастою формою скління, натхненною класичним Peugeot 205, що надає задній частині більш вертикального вигляду та зменшує задній звис.

Задні ліхтарі прямокутної форми також мають графіку у вигляді трьох горизонтальних світлодіодних ліній, а спойлер на даху простягається на бічні частини заднього скла, покращуючи аеродинаміку.

Зазори навколо задніх дверей натякають на наявність пластикових накладок на колісних арках — елемента, що у поточному поколінні 208 та E-208 пропонується як опція.

Прототип оснащений звичайними дверними ручками та чорними сталевими дисками.

Що стосується салону, то всередині привертає увагу велика цифрова приладова панель — частина нової системи STLA Smart Cockpit, доповнена новим дисплеєм інформаційно-розважальної системи.

Також можна розгледіти фрагменти нового керма прямокутної форми.

Кермо у нової моделі має прямокутну форму

Розробка під назвою Hypersquare (так її називає Peugeot) вперше була представлена на концепт-карах. Вона вирізняється наявністю чотирьох круглих отворів та вбудованих елементів керування.

Новий E-208 також стане автомобілем, функціональність якого значною мірою визначається програмним забезпеченням (SDV — Software-Defined Vehicle), завдяки впровадженню архітектури STLA Brain. Вона об’єднує всю електроніку та ПЗ в єдиний блок, забезпечуючи підвищену продуктивність та ефективність.

Раніше в Peugeot офіційно підтвердили, що майбутній компактний хетчбек буде побудований на новій платформі STLA One, яку він розділятиме зі своїм "близнюком" — Opel Corsa Electric наступного покоління.

На початку продажів модель буде доступна виключно з повністю електричною силовою установкою, яка забезпечує більший запас ходу та вищу швидкість заряджання порівняно з нинішньою моделлю E-208.

Поточна версія Peugeot 208 залишатиметься у продажу паралельно з новинкою, виступаючи як альтернатива з двигуном внутрішнього згоряння (бензинові та м'якогібридні модифікації).

E-208 стане однією з семи нових моделей, які Peugeot планує випустити на ринок до 2030 року. Компанія анонсувала прем'єру двох концепт-карів на Паризькому автосалоні, який відкриється наступного тижня, проте інформації про їхній тип кузова та майбутню роль у модельному ряді поки що небагато.

Прем'єра E-208, орієнтовно, відбудеться у першій половині наступного року.

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