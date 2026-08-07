Електрокари, кросовери і сімейні авто: Peugeot випустить сім нових моделей (фото)

Peugeot готується до оновлення лінійки. У найближчі роки одразу кілька важливих моделей марки змінять покоління, а також дебютують абсолютно нові авто.

Усього до 2030 року очікуються сім нових моделей Peugeot. Про це заявив СЕО французької компанії Ален Фавей британському виданню Auto Express.

Нові Peugeot — частина масштабного оновлення концерну Stellantis, у рамках якого презентують одразу 110 моделей різних марок. Автомобілі Peugeot матимуть виразний пізнаваний дизайн.

Новий Peugeot 208 вже розсекретили Фото: autohome.com.cn

Зокрема, очікуються нові Peugeot 208 і 2008. Вони будуть електричними та використовуватимуть нову модульну платформу STLA One із сучасним центральним комп'ютером STLA Brain. До речі, електромобіль Peugeot 208 уже розсекретили і видно, що він кардинально зміниться.

Крім того, запланована наступна генерація хетчбека Peugeot 308 та універсала 308 SW. Змінить покоління і Peugeot 408: уже відомо, що крос-фастбек залишиться вірним своїй початковій концепції.

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Також презентують дві окремі моделі для китайського ринку, розроблені спільно з Dongfeng. Седан та кросовер будуть серійними варіантами Peugeot Concept 6 та Concept 8.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов відроджений заряджений Peugeot 208 GTi, який став електрокаром.

Також Фокус писав, що масштабне оновлення модельного ряду готує і Chevrolet.