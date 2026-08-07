Электрокары, кроссоверы и семейные авто: Peugeot выпустит семь новых моделей (фото)

Peugeot готовится к обновлению модельного ряда. В ближайшие годы сразу несколько важных моделей марки сменят поколение, а также дебютируют совершенно новые автомобили.

Всего к 2030 году ожидается появление семи новых моделей Peugeot. Об этом заявил генеральный директор французской компании Ален Фавей британскому изданию Auto Express.

Новые Peugeot — часть масштабного обновления концерна Stellantis, в рамках которого будут представлены сразу 110 моделей различных марок. Автомобили Peugeot будут отличаться ярким, узнаваемым дизайном.

Новый Peugeot 208 уже представили Фото: autohome.com.cn

В частности, ожидаются новые Peugeot 208 и 2008. Они будут электрическими и будут использовать новую модульную платформу STLA One с современным центральным компьютером STLA Brain. Кстати, электромобиль Peugeot 208 уже рассекретили, и видно, что он кардинально изменится.

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Кроме того, запланирован выпуск следующего поколения хэтчбека Peugeot 308 и универсала 308 SW. Сменит поколение и Peugeot 408: уже известно, что кросс-фастбек останется верным своей первоначальной концепции.

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Также будут представлены две отдельные модели для китайского рынка, разработанные совместно с Dongfeng. Седан и кроссовер станут серийными версиями Peugeot Concept 6 и Concept 8.

Кстати, недавно на рынок вышел возрожденный Peugeot 208 GTi с электрическим приводом, который стал электромобилем.

Также Фокус сообщал, что масштабное обновление модельного ряда готовит и Chevrolet.