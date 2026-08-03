Stellantis выведет на европейский рынок недорогой электрокар с запасом хода 500 км (фото)

Электромобиль Leapmotor B03 расширит европейскую линейку марки. Доступный хетчбєк просторный внутри и способен преодолеть более 500 км без подзарядки.

Компактный электромобиль уже дебютировал в Китае (там он продается как Leapmotor A05), а к концу года появится в Европе. Об этом сообщает издание Auto Express.

Leapmotor B03 имеет запас хода до 510 км. Фото: Stellantis

Электромобили Leapmotor на европейский рынок продвигает концерн Stellantis, являющийся совладельцем китайского бренда. Новый Leapmotor B03 – небольшая городская модель В-класса, которая будет более доступной альтернативой Renault 5 E-Tech и Volkswagen ID.Polo. Он несколько больше соперников.

Новый Leapmotor B03 довольно велик, по меркам В-класса Фото: Stellantis

Габариты Leapmotor B03 2027:

длина – 4175 мм;

ширина – 1790 мм;

высота – 1560 мм;

колесная база – 2605 мм.

Дизайн выдержан в типичном стиле Leapmotor – с плавными обводами кузова, высоким капотом и раскосыми фарами. Заднее стекло прикрыто спойлером.

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Доступное авто получило большой тачскрин Фото: Stellantis

В салоне Leapmotor B03 установлен небольшой цифровой щиток приборов и крупный 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой консолью. Электрокар просторный, по меркам В-класса, и отличается высокой посадкой.

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Новый Leapmotor A05 дебютировал в версиях на 94 и 122 л. с. Более мощная модификация стартует до 100 км/ч за 10,5 с.

Передние кресла разделены высокой консолью. Фото: Stellantis

На выбор предлагают батареи емкостью 39,8 и 53 кВт∙ч: запас хода составляет соответственно 405 и 510 км. Зарядка на 30–80% занимает 16 минут.

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