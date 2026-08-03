Stellantis виведе на європейський ринок недорогий електрокар із запасом ходу 500 км (фото)

Електромобіль Leapmotor B03 розширить європейську лінійку марки. Доступний хетчбек просторий усередині та здатен подолати понад 500 км без підзарядки.

Компактний електромобіль уже дебютував у Китаї (там він продається як Leapmotor A05), а до кінця року з'явиться в Європі. Про це повідомляє видання Auto Express.

Leapmotor B03 має запас ходу до 510 км Фото: Stellantis

Електромобілі Leapmotor на європейський ринок просуває концерн Stellantis, який є співвласником китайського бренду. Новий Leapmotor B03 — невелика міська модель В-класу, яка буде доступнішою альтернативою Renault 5 E-Tech та Volkswagen ID.Polo. Він дещо більший за суперників.

Новий Leapmotor B03 доволі великий, за мірками В-класу Фото: Stellantis

Габарити Leapmotor B03 2027:

довжина – 4175 мм;

ширина – 1790 мм;

висота – 1560 мм;

колісна база – 2605 мм.

Дизайн витриманий у типовому стилі Leapmotor — із плавними обводами кузова, високим капотом та розкосими фарами. Заднє скло прикрите спойлером.

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Доступне авто отримало великий тачскрін Фото: Stellantis

У салоні Leapmotor B03 встановлено невеликий цифровий щиток приладів та крупний 14,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високою консоллю. Електрокар просторий, за мірками В-класу, та вирізняється високою посадкою.

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Новий Leapmotor A05 дебютував у версіях на 94 та 122 к. с. Потужніша модифікація стартує до 100 км/год за 10,5 с.

Передні крісла розділені високою консоллю Фото: Stellantis

На вибір пропонують батареї ємністю 39,8 та 53 кВт∙год: запас ходу становить, відповідно, 405 і 510 км. Зарядка на 30-80% займає 16 хвилин.

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