Не впізнати: новий Peugeot 208 показали за рік до презентації (фото)

В інтернет потрапили перші фото Peugeot 208 третього покоління. Компактний хетчбек кардинально зміниться та позбудеться бензинових двигунів.

Новий Peugeot 208 повинні презентувати у середині 2027 року, а його продажі стартують тільки наступної осені. Утім, на сайті Autohome вже з'явилися світлини хетчбека.

Peugeot 208 пропонуватимуть тільки в електричних версіях Фото: autohome.com.cn

Дизайн Peugeot 208 змінився до невпізнання та витриманий у дусі торішнього концепта Polygon. У зовнішності стало більше граней, також звертають на себе увагу оригінальні фари у вигляді діодних смуг — це імітує решітку радіатора Peugeot 205 80-х. Заднє скло прикрито чималим спойлером.

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Новий Peugeot 208 стане однією з перших моделей на сучасній модульній платформі STLA One концерну Stellantis. Ця архітектура дозволить встановлення системи керування по дротах (drive-by-wire), коли кермо не має фізичного зв'язку з передніми колесами.

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Авто отримає систему керування по дротах Фото: autohome.com.cn

Хетчбек запропонують виключно в електричному виконанні Peugeot e-208. Він отримає нову літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею, що дозволить збільшити запас ходу до приблизно 500 км.

Стартова ціна Peugeot e-208 буде меншою за 30 000 євро. Примітно, що хетчбек поточного покоління випускатимуть паралельно в бензинових та гібридних версіях — його планують оновити та не знімати з виробництва до 2030 року.

До речі, нещодавно нинішній Peugeot 208 отримав заряджену версію GTi, яка стала електричною.

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