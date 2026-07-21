Не узнать: новый Peugeot 208 показали за год до презентации (фото)

В интернет попали первые фото Peugeot 208 третьего поколения. Компактный хэтчбек кардинально изменится и лишится бензиновых двигателей.

Новый Peugeot 208 должны представить в середине 2027 года, а его продажи начнутся только следующей осенью. Впрочем, на сайте Autohome уже появились фотографии хэтчбека.

Peugeot 208 будет предлагаться только в электрических версиях Фото: autohome.com.cn

Дизайн Peugeot 208 изменился до неузнаваемости и выполнен в духе прошлогоднего концепта Polygon. В экстерьере стало больше граней, также привлекают внимание оригинальные фары в виде светодиодных полос — это имитирует решетку радиатора Peugeot 205 80-х годов. Заднее стекло прикрыто довольно крупным спойлером.

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Новый Peugeot 208 станет одной из первых моделей на современной модульной платформе STLA One концерна Stellantis. Эта архитектура позволит установить систему управления по проводам (drive-by-wire), при которой рулевое колесо не имеет физической связи с передними колесами.

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Автомобиль получит проводную систему управления Фото: autohome.com.cn

Хэтчбек будет предлагаться исключительно в электрической версии Peugeot e-208. Он получит новую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею, что позволит увеличить запас хода примерно до 500 км.

Стартовая цена Peugept e-208 будет меньше, чем 30 000 евро. Примечательно, что хэтчбек текущего поколения будут выпускать параллельно в бензиновых и гибридных версиях — его планируют обновить и не снимать с производства до 2030 года.

Кстати, недавно нынешняя модель Peugeot 208 получила заряженную версию GTi, которая стала электрической.

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