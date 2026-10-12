Автомобілі майбутнього: Stellantis продемонстрував 6 неймовірних концепт-карів (відео)

12 жовтня в Парижі розпочалася одна з найбільших світових автовиставок, на якій найвідоміші виробники, а також стартапи-початківці презентують свої розробки.

Нідерландський автоконцерн Stellantis привіз до Франції одразу шість концепт-карів, які встиг продемонструвати гостям напередодні відкриття автосалону. Захід називався "The Night Before" ("Ніч напередодні") і відбувся у культовому паризькому комплексі Hangar Y, повідомляється на сайті концерну.

Презентація шести сміливих концепт-карів стала першим етапом участі Stellantis у Паризькому автосалоні та передвісником вражаючої експозиції, що налічує понад 60 автомобілів, розміщених на найбільшому стенді виставки.

Усі шість автомобілів розроблені під керівництвом Жиля Відаля, директора з дизайну Stellantis у Європі. Вони представляють шість знакових брендів концерну та демонструють різні шляхи до інновацій.

Видео дня

У Stellantis наголошують: ці моделі, створені на основі глибокої технічної експертизи та відомі своєю неперевершеною естетикою дизайну, покликані сформувати майбутнє мобільності.

До 2030 року концерн планує випустити понад 50 нових моделей та розширити свою присутність на європейському ринку на 25 %.

Alfa Romeo Cuorerosso

Цей концепт-кар створено для шанувальників водіння. Назва моделі утворена з двох італійських слів: cuore ("серце") та rosso ("червоний"), що перекладається як "червоне серце".

У центрі уваги — "Bellezza Necessaria" ("Необхідна краса"): філософія дизайну Alfa Romeo, яка відкидає все зайве заради головного. Естетика, функціональність, технології та якість зливаються воєдино, спираючись на багату культуру та традиції італійського дизайну.

Перед глядачами з’явився гран-турер 2+2 з клиноподібним профілем і різко обрізаною кормою Coda Tronca, переосмисленою передньою частиною Trilobo з решіткою Scudetto та круглими задніми ліхтарями, а також кованими дисками у стилі "телефонного диска".

Салон створено з урахуванням максимального комфорту для водія, а кермо має форму, що нагадує серце, та напис "DNA"

Спорткар оснащений силовою установкою типу Full-Hybrid з двигуном 2,9 V6 від Giulia та Stelvio Quadrifoglio, що працює в поєднанні з системою повного приводу Q4, гідротрансформатором та карданним валом з вуглецевого волокна.

У майбутньому планується випуск моделей довжиною до 4,7 метра та можливість створення версій Quadrifoglio, а також використання мультиенергетичних платформ.

Citroën 2CV

Цей концепт-кар — більш доступний, простий та оригінальний електромобіль вартістю 15 000 євро.

Його дизайн уже викликав обговорення, і дехто порівняв його з "гидким каченям". Довжина цього малюка — 3,7 метра, що приблизно на 10 см менше, ніж у оригіналу. Його вага — близько тонни.

Модель вирізняється округлим силуетом, похилим лобовим склом, вигнутим дахом, виразними крилами та окремо розташованими круглими фарами зі світлодіодною графікою. Бампери в ній можна замінювати окремо, що сприятиме спрощенню виробництва та ремонту.

Citroën також співпрацює з Michelin над цифровою системою контролю стану шин. Вона має відстежувати їхній технічний стан і постійно адаптувати поведінку автомобіля до дорожніх та екологічних умов.

Не менш цікавий інтер’єр. У салоні — яскраво-жовті знімні сидіння у вигляді лавок, знімний центральний кошик для речей, аудіоколонка Radioën з Bluetooth, яку можна вийняти й використовувати як портативну колонку, а також ретропедалі із зображеннями черепахи (гальмо) та зайця (газ).

У дверних картках передбачені спеціальні лотки для яєць — це натяк на історичну вимогу перевозити кошик яєць полями без пошкоджень.

DS F3VER

Концепт DS F3VER, в основі якого лежить філософія дизайну, досліджує майбутнє французького преміум-бренду DS Automobiles. Його три основні складові — привабливість, можливості персоналізації та універсальність.

DS F3VER — "мускулистий" тридверний хетчбек довжиною 4,19 метра, а його колісна база — 2,7 метра. Незважаючи на статус концепт-кара, заявлено про практичний багажник об’ємом 400 літрів

Автомобіль позбувся накладних пластикових елементів на арках, отримав суцільнолиті бампери, а фари об’єднані з денними ходовими вогнями в єдину Y-подібну світлову підпис.

Кузов пофарбовано унікальною емаллю Cosmic Blue, яка змінює відтінок від яскраво-синього до глибокого фіолетового залежно від освітлення. Задня частина автомобіля виконана в темнішому кольорі, створюючи двоколірний градієнт.

Автомобіль створено на базі архітектури STLA. Точні характеристики двигуна та акумулятора не розкрито, але бренд заявляє, що концепт орієнтований на найкращий у своєму класі запас ходу.

Fiat Multiplay

Концепт Fiat Multiplay поєднує в собі універсальність пікапа з комфортом та гнучкістю кросовера (SUV).

За словами розробників, він натхненний революційною моделлю Multipla і пропонує сміливий погляд на майбутнє FIAT, поєднуючи доступність, інклюзивність та інновації для нового розуміння мобільності.

Автомобіль, незважаючи на довжину всього 4,45 метра, має одразу кілька варіантів кузова. Завдяки цьому він може перетворюватися із закритого мінівена на пікап із відкритою вантажною платформою.

В основі конструкції лежить механізм Metamorfosi. Згідно з офіційним прес-релізом Fiat, задній модуль переміщується по спеціальних напрямних. У сімейній комплектації салон розрахований на шість основних місць та додатковий трансформований елемент. Після зміни конфігурації залишаються чотири сидіння, зате з’являється відкритий майданчик для велосипедів та іншого спорядження.

Наразі про сучасний Multiplay немає підтверджених даних щодо характеристик силової установки, ціни та дати виробництва. Більше того, Fiat прямо називає цей проєкт "лабораторією ідей", а не провісником конкретного серійного автомобіля.

Opel STX

Концепт Opel STX — це бачення майбутніх автомобілів з кузовом "універсал", що демонструє більш сміливий, лаконічний та емоційний німецький дизайн.

Новий світловий підпис Opel Vizor з анімованими ламельними елементами та ще більш виразним вертикальним елементом Opel Compass у поєднанні з лаконічною, спадаючою лінією корми натякають на мову дизайну наступного покоління бренду. Окремі елементи цього стилю знайдуть відображення в майбутніх серійних моделях.

Універсал також отримав агресивний обвіс, "мускулисті" боки та незвичайну задню частину з горизонтальними ліхтарями. У задньому бампері ще є "рухомі" панелі: вони служать для оптимізації повітряного потоку, зниження опору та підвищення стійкості.

Що стосується силової установки, то дані поки що не оприлюднені. Відомо лише, що STX Concept — це електромобіль і що він має повний привід. Заявлена максимальна швидкість — понад 200 км/год.

Нагадаємо, що в центрі Києва просто на вулиці залишили рідкісний сімейний спорткар з Німеччини.

Також повідомлялося, що в мережу потрапили фотографії прототипу Peugeot E-208. Він з’явиться на ринку наступного року.