Peugeot возвращает культовую модель: новый RCZ получил мощность суперкара и футуристический салон
Peugeot представила концепт RCZ Vision — электрическое спортивное купе мощностью 500 л. с., с твердотельным аккумулятором и запасом хода до 600 км. Модель возрождает название RCZ и демонстрирует возможное направление развития дизайна и технологий бренда.
Об этом сообщает издание Motor1.
Новинка получила обтекаемый кузов с широкими крыльями, низкой крышей и характерной двойной выпуклостью, напоминающей оригинальный Peugeot RCZ, который выпускался с 2009 по 2015 год. Световая техника переосмысливает фирменный мотив трех когтей, а активный задний спойлер выдвигается во время движения. Концепт оснащен 21-дюймовыми передними и 22-дюймовыми задними колесами.
Длина автомобиля составляет 4,65 м, ширина — 1,94 м, а высота — всего 1,35 м. Для отделки кузова Peugeot использовала краску из переработанного алюминия. Благодаря аэродинамической форме и тонкой батарее компания рассчитывает достичь энергопотребления на уровне 11,5 кВт·ч на 100 км, однако этот показатель пока не подтвержден.
Аккумулятор обеспечивает запас хода до 600 км
Peugeot RCZ Vision оснащен твердотельным аккумулятором толщиной всего 110 мм, разработанным при участии компании Factorial Energy. Он работает с электрической системой напряжением 1000 В. Заявленный запас хода достигает 600 км, а зарядка от 10% до 80% должна занимать 10 минут.
Мощность силовой установки составляет 500 л. с. При этом Peugeot не уточнила, предусмотрен ли задний или полный привод. У предыдущей бензиновой версии RCZ ведущими были передние колеса.
Квадратный руль и новые технологии в салоне
Концепт демонстрирует следующее поколение фирменной системы i-Cockpit. Вместо традиционного руля автомобиль получил квадратный орган управления Hypersquare, который работает в сочетании с системой электронного рулевого управления без механической связи с передними колесами.
По замыслу Peugeot, такая технология облегчает маневрирование на низкой скорости и обеспечивает лучшую устойчивость на высокой. Компания также планирует внедрить серийную версию Hypersquare в следующем поколении электромобиля E-208.
Среди других особенностей — прозрачные дисплеи Micro LED, возможность отключить центральный экран, электронное управление тормозами и автоматизированное вождение уровня 2++ с функцией движения без рук на руле в условиях, предусмотренных системой.
Четырёхместный салон ориентирован на комфорт во время дальних поездок. В отделке использованы алькантара, восстановленная кожа и обработанный алюминий. Задние сиденья рассчитаны на двух взрослых пассажиров и складываются для увеличения багажного пространства. Дополнительным элементом интерьера стали часы, созданные в сотрудничестве с французской часовой компанией SERICA.
Peugeot RCZ Vision пока остаётся концептом. Производитель не подтвердил, что купе поступит в серийное производство, поэтому заявленные характеристики и технологии ещё не являются окончательными параметрами будущей серийной модели.
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