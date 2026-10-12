Peugeot повертає культову модель: новий RCZ отримав потужність суперкара та футуристичний салон

Peugeot показала концепт RCZ Vision — електричне спортивне купе з потужністю 500 к. с., твердотільною батареєю та запасом ходу до 600 км. Модель відроджує назву RCZ і демонструє можливий напрям розвитку дизайну й технологій бренду.

Про це пише видання Motor1.

Новинка отримала обтічний кузов із широкими крилами, низьким дахом і характерною подвійною опуклістю, що нагадує оригінальний Peugeot RCZ, який випускали з 2009 до 2015 року. Світлотехніка переосмислює фірмовий мотив трьох кігтів, а активний задній спойлер висувається під час руху. Концепт оснащений 21-дюймовими передніми та 22-дюймовими задніми колесами.

Peugeot RCZ Vision Фото: Peugeot

Довжина автомобіля становить 4,65 м, ширина — 1,94 м, а висота — лише 1,35 м. Для оздоблення кузова Peugeot використала фарбу з переробленого алюмінію. Завдяки аеродинамічній формі та тонкій батареї компанія розраховує досягти споживання енергії на рівні 11,5 кВт·год на 100 км, однак цей показник поки не підтверджений.

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Peugeot RCZ Vision Фото: Peugeot

Батарея обіцяє запас ходу до 600 км

Peugeot RCZ Vision оснащений твердотільною батареєю завтовшки лише 110 мм, розробленою за участю компанії Factorial Energy. Вона працює з електричною системою напругою 1000 В. Заявлений запас ходу сягає 600 км, а заряджання з 10% до 80% має тривати 10 хвилин.

Peugeot RCZ Vision Фото: Peugeot

Потужність силової установки становить 500 к. с. Водночас Peugeot не уточнила, чи передбачено задній, чи повний привод. У попереднього бензинового RCZ ведучими були передні колеса.

Квадратне кермо та нові технології в салоні

Концепт демонструє наступне покоління фірмової системи i-Cockpit. Замість традиційного керма автомобіль отримав квадратний орган керування Hypersquare, який працює разом із системою електронного кермування без механічного зв’язку з передніми колесами.

Кермо Peugeot RCZ Vision Фото: Peugeot Салон Peugeot RCZ Vision Фото: Peugeot

За задумом Peugeot, така технологія полегшує маневрування на низькій швидкості та забезпечує кращу стабільність на високій. Компанія також планує застосувати серійну версію Hypersquare у наступному поколінні електричного E-208.

Серед інших особливостей — прозорі дисплеї Micro LED, можливість вимкнути центральний екран, електронне керування гальмами та автоматизоване водіння рівня 2++ із функцією руху без рук на кермі в передбачених системою умовах.

Peugeot RCZ Vision Фото: Peugeot Peugeot RCZ Vision Фото: Peugeot

Чотиримісний салон орієнтований на комфорт під час далеких поїздок. В оздобленні використали алькантару, перероблену шкіру та оброблений алюміній. Задні сидіння розраховані на двох дорослих пасажирів і складаються для збільшення багажного простору. Додатковим елементом інтер’єру став годинник, створений у співпраці з французькою годинниковою компанією SERICA.

Peugeot RCZ Vision поки залишається концептом. Виробник не підтвердив, що купе надійде в серійне виробництво, тому заявлені характеристики та технології ще не є остаточними параметрами майбутньої серійної моделі.

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