BMW пошла на неожиданный шаг: новую 3 Series уже продают со скидкой еще до старта продаж

BMW предложила покупателям новой 3 Series 2027 модельного года в США кредитование под 4,99% годовых на срок до пяти лет. Продажи седана G50 должны начаться в первом квартале 2027 года.

Об этом пишет издание Autoblog.

Специальное предложение распространяется на модели BMW 330, 330 xDrive и M350 xDrive. Для кредита сроком на 72 месяца предусмотрена более высокая ставка — 5,99% годовых. Кроме того, BMW предоставляет скидку в размере $500 (примерно 21 000 грн) постоянным клиентам бренда.

В то же время финансирование нового поколения менее выгодно, чем предложение для предыдущей модели G20. Например, для автомобиля стоимостью $55 000 (примерно 2,3 млн грн) с кредитом под 4,99% на пять лет ежемесячный платеж составит около $1038 (примерно 43 500 грн), а общая сумма процентов — около $7260 (примерно 304 000 грн). Для предыдущего поколения BMW предлагает ставку 0,9% на пять лет, при которой проценты при аналогичной стоимости автомобиля составили бы примерно $1300 (около 54 000 грн). Все суммы указаны без учета налогов и дополнительных сборов.

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BMW 3-й серии 2027 года Фото: BMW

Новый BMW 3 Series был представлен 29 сентября 2026 года. Модель получила обновленные гибридные системы для двухлитрового четырёхцилиндрового и трёхлитрового рядного шестицилиндрового турбодвигателей. Дизайн автомобиля выполнен в стилистике Neue Klasse, которая также используется для электромобиля BMW i3. Несмотря на схожий внешний вид, модели построены на разных платформах.

Стартовая цена нового BMW 3 Series в США составляет $49 900 (примерно 2,1 млн грн) без учета стоимости доставки. Полноприводная 330 xDrive будет стоить от $51 900 (примерно 2,2 млн грн), а более спортивная M350 xDrive — от $65 900 (примерно 2,8 млн грн).

BMW 3-й серии 2027 года Фото: BMW

Интерес к этой модели не спадает: в третьем квартале 2026 года в США было продано 11 256 автомобилей BMW 3 Series — на 46,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом с начала года продажи достигли 29 987 единиц, увеличившись на 37,3%.

По оценке CarsDirect, в будущем покупатели могут получить более выгодные условия финансирования нового поколения. При этом BMW 4 Series также доступна в США со ставкой 5,99% на пять лет, хотя для 2027 модельного года эта модель претерпела лишь незначительные изменения.

BMW 3-й серии 2027 года Фото: BMW

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