BMW пішла на несподіваний крок: нову 3 Series уже продають зі знижкою ще до старту продажів

BMW запропонувала покупцям нового 3 Series 2027 модельного року у США фінансування під 4,99% річних на строк до п’яти років. Продажі седана G50 мають розпочатися в першому кварталі 2027 року.

Про це пише видання Autoblog.

Спеціальна пропозиція поширюється на версії BMW 330, 330 xDrive та M350 xDrive. Для кредиту на 72 місяці передбачена вища ставка — 5,99% річних. Крім того, BMW надає знижку $500 (приблизно 21 000 грн) постійним клієнтам бренду.

Водночас фінансування нового покоління менш вигідне, ніж пропозиція для попередньої моделі G20. Наприклад, за автомобіль вартістю $55 000 (приблизно 2,3 млн грн) із кредитом під 4,99% на п’ять років щомісячний платіж становитиме близько $1038 (приблизно 43 500 грн), а загальна сума відсотків — близько $7260 (приблизно 304 000 грн). Для попереднього покоління BMW пропонує ставку 0,9% на п’ять років, за якої відсотки за аналогічної вартості авто становили б приблизно $1300 (близько 54 000 грн). Усі суми наведено без податків і додаткових зборів.

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2027 BMW 3 Series Фото: BMW

Новий BMW 3 Series представили 29 вересня 2026 року. Модель отримала оновлені м’які гібридні системи для дволітрового чотирициліндрового та трилітрового рядного шестициліндрового турбодвигунів. Дизайн автомобіля виконаний у стилістиці Neue Klasse, яку також використовують для електричного BMW i3. Попри схожий зовнішній вигляд, моделі побудовані на різних платформах.

Стартова ціна нового BMW 3 Series у США становить $49 900 (приблизно 2,1 млн грн) без вартості доставки. Повнопривідний 330 xDrive коштуватиме від $51 900 (приблизно 2,2 млн грн), а спортивніший M350 xDrive — від $65 900 (приблизно 2,8 млн грн).

2027 BMW 3 Series Фото: BMW

Інтерес до моделі зберігається: у третьому кварталі 2026 року в США продали 11 256 автомобілів BMW 3 Series — на 46,4% більше, ніж за аналогічний період торік. Загалом від початку року продажі сягнули 29 987 одиниць, збільшившись на 37,3%.

За оцінкою CarsDirect, у майбутньому покупці можуть отримати вигідніші умови фінансування нового покоління. Водночас BMW 4 Series також доступна у США зі ставкою 5,99% на п’ять років, хоча для 2027 модельного року ця модель зазнала лише незначних змін.

2027 BMW 3 Series Фото: BMW

Раніше ми повідомляли, що BMW презентувала восьме покоління седана 3 Series.

Також автовиробник модернізував BMW X3 M50 xDrive. Модель стала потужнішою, а серед додаткового обладнання з’явився новий пакет оформлення Black Package.