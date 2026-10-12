Citroën возродила легендарный фургон 2CV: культовая модель возвращается в новом образе

Citroën представила на Парижском автосалоне 2026 года концепт 2CV Fourgonnette — современную интерпретацию культового фургона для малого бизнеса. Компания пока не подтвердила серийное производство этой модели.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новинка стала вторым концептом в семействе 2CV. Накануне французский автопроизводитель продемонстрировал электрический городской автомобиль для частных покупателей, а теперь представил коммерческий вариант, ориентированный на предпринимателей, мастеров и небольшие автопарки.

Citroën 2CV Fourgonnette Фото: Citroën

Оригинальный Citroën 2CV начали выпускать в 1948 году, а фургон 2CV Fourgonnette появился в 1951 году. Он предназначался для торговцев, ремесленников и служб доставки, которым требовался доступный, простой и надежный автомобиль для повседневной работы. По историческим данным, общий выпуск различных версий фургона превысил 1,2 млн экземпляров.

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Citroën 2CV Fourgonnette Фото: Citroën

В новом концепте дизайнеры сохранили характерные черты предшественника: короткий передний отсек, высокую прямоугольную грузовую часть и плоские кузовные панели. Такой дизайн напоминает о практичной конструкции оригинальной модели, созданной без лишних декоративных элементов.

Citroën 2CV Fourgonnette Фото: Citroën

Генеральный директор Citroën и DS Automobiles Ксавье Шардон отметил, что этот исторический фургон был не просто рабочим инструментом, а частью повседневной жизни. По его словам, компания стремится возродить не только внешний вид автомобиля, но и дух доступности и практичности, который отличал оригинал.

Citroën 2CV Fourgonnette Фото: Citroën

Серия концепт-каров 2CV призвана продемонстрировать видение будущего доступного электромобиля, выпуск которого на рынок Citroën предварительно планирует примерно на 2028 год. В то же время производитель не сообщил, получит ли Fourgonnette серийную версию, сколько она будет стоить и какой запас хода будет иметь. Пока это лишь дизайнерская разработка, демонстрирующая возможное направление развития доступного электрического коммерческого транспорта.

Напомним, что Lexus протестировал модернизированный кроссовер RX на трассе Нюрбургринг, чтобы улучшить его управляемость и сделать поездки более комфортными.

В то же время Mitsubishi готовит новое поколение кроссовера Outlander, которое получит более выразительный дизайн и существенно обновленную гибридную силовую установку. Благодаря этим изменениям производитель стремится укрепить свои позиции на конкурентном рынке.