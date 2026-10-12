Citroën відродила легендарний фургон 2CV: культова модель повертається в новому образі

Citroën представила на Паризькому автосалоні 2026 року концепт 2CV Fourgonnette — сучасне переосмислення культового фургона для малого бізнесу. Компанія поки не підтвердила серійне виробництво моделі.

Про це пише видання Motor1.

Новинка стала другим концептом у сімействі 2CV. Напередодні французький автовиробник показав електричний міський автомобіль для приватних покупців, а тепер представив комерційний варіант, орієнтований на підприємців, майстрів і невеликі автопарки.

Citroën 2CV Fourgonnette Фото: Citroën

Оригінальний Citroën 2CV почали випускати у 1948 році, а фургон 2CV Fourgonnette з'явився у 1951-му. Він призначався для торговців, ремісників і служб доставки, яким потрібне було доступне, просте та витривале авто для щоденної роботи. За історичними даними, загальний випуск різних версій фургона перевищив 1,2 млн екземплярів.

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Citroën 2CV Fourgonnette Фото: Citroën

У новому концепті дизайнери зберегли характерні риси попередника: короткий передок, високу прямокутну вантажну частину та пласкі кузовні панелі. Такий дизайн нагадує про практичну конструкцію оригінальної моделі, створеної без зайвих декоративних елементів.

Citroën 2CV Fourgonnette Фото: Citroën

Генеральний директор Citroën і DS Automobiles Ксав’є Шардон зазначив, що історичний фургон був не просто робочим інструментом, а частиною повсякденного життя. За його словами, компанія прагне відродити не лише зовнішність автомобіля, а й дух доступності та практичності, який вирізняв оригінал.

Citroën 2CV Fourgonnette Фото: Citroën

Сімейство концептів 2CV має продемонструвати бачення майбутнього доступного електромобіля, вихід якого на ринок Citroën попередньо планує приблизно на 2028 рік. Водночас виробник не повідомив, чи отримає Fourgonnette серійну версію, скільки вона коштуватиме та який запас ходу матиме. Наразі це лише дизайнерська розробка, що показує можливий напрям розвитку доступного електричного комерційного транспорту.

Нагадаємо, Lexus випробував модернізований кросовер RX на трасі Нюрбургрінг, щоб покращити його керованість і зробити поїздки комфортнішими.

Водночас Mitsubishi готує нове покоління кросовера Outlander, яке отримає виразніший дизайн і суттєво оновлену гібридну силову установку. Завдяки цим змінам виробник прагне зміцнити свої позиції на конкурентному ринку.