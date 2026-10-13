Зарядка за 9 минут и запас хода более 600 км: BYD показала новый Atto 8

Компания BYD представила в Европе семиместный электрический кроссовер Atto 8 с аккумулятором емкостью 115 кВт·ч. Производитель заявляет, что с помощью специальных зарядных станций аккумулятор можно зарядить с 10% до 97% за девять минут.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новинка стала самым большим и самым дорогим внедорожником BYD для европейского рынка. Продажи Atto 8 должны начаться в первом квартале 2027 года.

Кроссовер получил аккумулятор Blade второго поколения, панорамную стеклянную крышу площадью около 2,4 кв. м и центральный сенсорный дисплей диагональю 15,6 дюйма. Автомобиль будет предлагаться в двух версиях.

BYD Atto 8 Фото: BYD Auto

Заднеприводная модификация Design развивает 455 к. с. и разгоняется до 100 км/ч примерно за 5,8 секунды. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет около 652 км.

Полноприводная версия Excellence оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 764 к. с. и крутящим моментом 775 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а запас хода по циклу WLTP составляет примерно 602 км.

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BYD Atto 8 Фото: BYD Auto

Главной особенностью модели стала технология Flash Charging. По данным BYD, зарядка аккумулятора с 10% до 70% занимает пять минут, а до 97% — в общей сложности девять минут.

Однако такие показатели возможны только при использовании батареи Blade второго поколения в сочетании с фирменными зарядными станциями BYD мощностью до 1500 кВт. На станциях других операторов скорость зарядки будет зависеть от доступной мощности.

BYD Atto 8 Фото: BYD Auto

Компания планирует установить 3000 станций Flash Charging в Европе к концу 2027 года. Производитель также заявляет, что при температуре до −30 °C зарядка от 10% до 97% займет 12 минут — на три минуты дольше, чем в стандартных условиях.

BYD Atto 8 Фото: BYD Auto

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