Зарядка за 9 хвилин і запас ходу понад 600 км: BYD показала новий Atto 8

Компанія BYD представила в Європі семимісний електричний кросовер Atto 8 із батареєю на 115 кВт·год. Виробник заявляє, що за допомогою спеціальних зарядних станцій акумулятор можна зарядити з 10% до 97% за дев’ять хвилин.

Про це пише видання Motor1.

Новинка стала найбільшим і найдорожчим позашляховиком BYD для європейського ринку. Продажі Atto 8 мають розпочатися в першому кварталі 2027 року.

Кросовер отримав батарею Blade другого покоління, панорамний скляний дах площею близько 2,4 кв. м і центральний сенсорний дисплей діагоналлю 15,6 дюйма. Авто пропонуватимуть у двох версіях.

BYD Atto 8 Фото: BYD Auto

Задньопривідна модифікація Design розвиває 455 к. с. і розганяється до 100 км/год приблизно за 5,8 секунди. Заявлений запас ходу за циклом WLTP становить близько 652 км.

Повнопривідна версія Excellence оснащена двома електромоторами сумарною потужністю 764 к. с. і крутним моментом 775 Н·м. Розгін до 100 км/год займає 4,6 секунди, а запас ходу за циклом WLTP сягає приблизно 602 км.

Видео дня

BYD Atto 8 Фото: BYD Auto

Головною особливістю моделі стала технологія Flash Charging. За даними BYD, заряджання батареї з 10% до 70% займає п'ять хвилин, а до 97% — загалом дев'ять хвилин.

Однак такі показники можливі лише за використання батареї Blade другого покоління разом із фірмовими зарядними станціями BYD потужністю до 1500 кВт. На станціях інших операторів швидкість заряджання залежатиме від доступної потужності.

BYD Atto 8 Фото: BYD Auto

Компанія планує встановити 3000 станцій Flash Charging у Європі до кінця 2027 року. Виробник також заявляє, що за температури до −30 °C заряджання з 10% до 97% триватиме 12 хвилин — на три хвилини довше, ніж за стандартних умов.

BYD Atto 8 Фото: BYD Auto

Раніше Aston Martin представила новий DBX GT з оригінальним оформленням інтер’єру.

Тим часом Mitsubishi розробляє Outlander п’ятого покоління. Новий кросовер отримає виразніший дизайн і суттєво оновлену гібридну силову установку, що має допомогти бренду зміцнити позиції на ринку.