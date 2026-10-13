Jeep показала самый странный Wrangler года: внедорожник получил разноцветные кузовные панели

Jeep представила специальную версию Wrangler Switchback 2027 модельного года с капотом и дверями разных цветов. Новинка на базе Rubicon X станет заключительной моделью серии Twelve 4 Twelve, посвященной 85-летию бренда.

Об этом сообщает издание Motor1.

Jeep Wrangler Switchback получил необычное сочетание черного цвета Gloss Black и серого Sting-Gray. Контрастные панели дополняют яркие зеленые акценты Gecko на решетке радиатора, капоте, ободах колес и задних дверях.

Специальная версия будет предлагаться в двух вариантах кузова. Двухдверный Wrangler Switchback будет стоить от 66 695 долларов (около 2,76 млн грн), а четырехдверный — от 69 995 долларов (около 2,90 млн грн). В обоих случаях цена включает доставку и пакет персонализации стоимостью 2870 долларов (около 119 тыс. грн), который добавляется к стоимости базовой версии Rubicon X. Прием заказов начнется в ноябре 2026 года.

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Jeep Wrangler Switchback 2027 Фото: Jeep

Интерьер также был оформлен в соответствии с внешним видом автомобиля. Салон получил черные кожаные сиденья Nappa с тиснеными надписями Switchback, отделку приборной панели светлой кожей Sea Salt и декоративные швы жемчужного и лаймового цветов. Специальные таблички на подстаканниках и задних дверях подчеркивают принадлежность автомобиля к лимитированной серии.

Как Jeep создал двухцветный Wrangler

Необычный дизайн требует изменений непосредственно на производстве. Jeep собирает автомобили с черными и серыми элементами кузова параллельно, чтобы получить две противоположные комбинации: черный капот с серыми дверями и серый капот с черными дверями.

Jeep Wrangler Switchback 2027 Фото: Jeep

В ходе основного производства двери меняют местами, а капоты переставляют позже в отдельном центре доработки. Именно поэтому Switchback является заводской специальной версией, а не просто пакетом внешнего оформления, который устанавливают в дилерском центре.

По данным Jeep, покрытие Gecko для колесных дисков было разработано специально для этой серии. Оно гармонично сочетается с другими зелеными деталями кузова.

Jeep Wrangler Switchback 2027 Фото: Jeep

Switchback стал 12-й и последней моделью серии Twelve 4 Twelve, которую Jeep выпускала в течение 2026 года в честь 85-летия бренда. В число предыдущих специальных версий вошли Wrangler Rewind с ретро-дизайном и Wrangler Moab 392 с двигателем V8.

Jeep Wrangler Switchback 2027 Фото: Jeep

Генеральный директор бренда Jeep Бранден Коте отметил, что эта серия позволила командам компании по-новому взглянуть на культовую модель Wrangler, сохранив при этом её основные особенности.

Напомним, что Aston Martin представила новый DBX GT, который отличается оригинальным дизайном салона.

Кроме того, Mitsubishi готовит новый Outlander с более выразительным дизайном и существенно обновленной гибридной силовой установкой, рассчитывая укрепить позиции модели на конкурентном рынке.