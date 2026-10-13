Jeep показала найдивніший Wrangler року: позашляховик отримав різнокольорові кузовні панелі

Jeep показала спеціальну версію Wrangler Switchback 2027 модельного року з капотом і дверима різних кольорів. Новинка на базі Rubicon X стане фінальною моделлю серії Twelve 4 Twelve, присвяченої 85-річчю бренду.

Про це пише видання Motor1.

Jeep Wrangler Switchback отримав незвичне поєднання чорного кольору Gloss Black і сірого Sting-Gray. Контрастні панелі доповнюють яскраві зелені акценти Gecko на решітці радіатора, капоті, обідках коліс і задніх дверях.

Спецверсію пропонуватимуть у двох варіантах кузова. Дводверний Wrangler Switchback коштуватиме від 66 695 доларів (близько 2,76 млн грн), а чотиридверний — від 69 995 доларів (близько 2,90 млн грн). В обох випадках ціна включає доставку та пакет персоналізації вартістю 2870 доларів (близько 119 тис. грн), який додається до вартості базового Rubicon X. Приймання замовлень розпочнеться в листопаді 2026 року.

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Jeep Wrangler Switchback 2027 Фото: Jeep

Інтер'єр також оформили відповідно до зовнішнього вигляду автомобіля. Салон отримав чорні шкіряні сидіння Nappa з тисненими написами Switchback, оздоблення передньої панелі світлою шкірою Sea Salt і декоративні шви перлинного та лаймового кольорів. Спеціальні таблички на підсклянниках і задніх дверях підкреслюють належність авто до лімітованої серії.

Як Jeep створив двоколірний Wrangler

Незвичайне оформлення потребує змін безпосередньо на виробництві. Jeep збирає автомобілі з чорними та сірими елементами кузова паралельно, щоб отримати дві протилежні комбінації: чорний капот із сірими дверима та сірий капот із чорними дверима.

Jeep Wrangler Switchback 2027 Фото: Jeep

Під час основного виробництва двері міняють місцями, а капоти переставляють пізніше в окремому центрі доопрацювання. Саме тому Switchback є заводською спецверсією, а не просто пакетом зовнішнього оформлення, який встановлюють у дилерському центрі.

За даними Jeep, покриття Gecko для обідків коліс розробили спеціально для цієї серії. Воно поєднується з іншими зеленими деталями кузова.

Jeep Wrangler Switchback 2027 Фото: Jeep

Switchback став 12-ю та останньою моделлю серії Twelve 4 Twelve, яку Jeep випускала протягом 2026 року до 85-річчя бренду. До попередніх спецверсій увійшли Wrangler Rewind із ретрооформленням і Wrangler Moab 392 із двигуном V8.

Jeep Wrangler Switchback 2027 Фото: Jeep

CEO бренду Jeep Бранден Коте зазначив, що серія дала командам компанії змогу по-новому поглянути на культову модель Wrangler, зберігаючи її основні особливості.

Нагадаємо, Aston Martin показала новий DBX GT, який отримав оригінальне оформлення салону.

Також Mitsubishi готує новий Outlander із виразнішим дизайном і суттєво оновленою гібридною силовою установкою, розраховуючи зміцнити позиції моделі на конкурентному ринку.