Fiat показала автомобиль-трансформер: минивэн Multiplay превращается в пикап

Fiat представила концепт Multiplay на мероприятии Stellantis накануне Парижского автосалона. Автомобиль длиной 4,45 метра сочетает в себе простор семейного минивэна, черты внедорожника и функциональность пикапа.

Об этом пишет издание Autoblog.

Главная особенность Fiat Multiplay — возможность изменять конфигурацию задней части. Благодаря системе Metamorfosi, встроенной в заднюю стойку кузова, закрытый багажник можно превратить в открытую грузовую платформу. В таком режиме салон рассчитан на четырех пассажиров, а сзади можно перевозить велосипеды и другое габаритное снаряжение.

Fiat Multiplay Фото: Stellantis

В семейной конфигурации концепт рассчитан на шесть мест. Также предусмотрено дополнительное седьмое место — Petsenger Mode, которое можно адаптировать для установки детского автокресла, перевозки домашнего животного или монтажа модульных систем хранения.

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Fiat Multiplay Фото: Stellantis

Практичности добавляет задний спойлер, который можно поворачивать, превращая его во встроенное крепление для велосипеда. Fiat также уделила внимание третьему ряду сидений: по замыслу производителя, там хватит места для детей и одного взрослого.

Fiat Multiplay Фото: Stellantis

Переднее пассажирское кресло также обладает необычной функцией. В режиме Sunseat его можно развернуть в сторону задней части салона, используя приборную панель в качестве опоры для спины. Так образуется место для отдыха под панорамной крышей.

Fiat Multiplay Фото: Stellantis

Название Multiplay отсылает к Fiat Multipla — модели, которая послужила источником вдохновения для нового концепта. Оригинальная Multipla была представлена в 1956 году: несмотря на длину около 3,5 метра, она могла перевозить шесть человек. Версия 1998 года также имела шестиместный салон с двумя рядами сидений.

Multiplay демонстрирует видение Fiat будущего семейных автомобилей, однако на данный момент речь идет именно о концепте, а не о подтвержденной серийной модели.

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