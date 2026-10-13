Fiat показала автомобиль-трансформер: минивэн Multiplay превращается в пикап
Fiat представила концепт Multiplay на мероприятии Stellantis накануне Парижского автосалона. Автомобиль длиной 4,45 метра сочетает в себе простор семейного минивэна, черты внедорожника и функциональность пикапа.
Об этом пишет издание Autoblog.
Главная особенность Fiat Multiplay — возможность изменять конфигурацию задней части. Благодаря системе Metamorfosi, встроенной в заднюю стойку кузова, закрытый багажник можно превратить в открытую грузовую платформу. В таком режиме салон рассчитан на четырех пассажиров, а сзади можно перевозить велосипеды и другое габаритное снаряжение.
В семейной конфигурации концепт рассчитан на шесть мест. Также предусмотрено дополнительное седьмое место — Petsenger Mode, которое можно адаптировать для установки детского автокресла, перевозки домашнего животного или монтажа модульных систем хранения.
Практичности добавляет задний спойлер, который можно поворачивать, превращая его во встроенное крепление для велосипеда. Fiat также уделила внимание третьему ряду сидений: по замыслу производителя, там хватит места для детей и одного взрослого.
Переднее пассажирское кресло также обладает необычной функцией. В режиме Sunseat его можно развернуть в сторону задней части салона, используя приборную панель в качестве опоры для спины. Так образуется место для отдыха под панорамной крышей.
Название Multiplay отсылает к Fiat Multipla — модели, которая послужила источником вдохновения для нового концепта. Оригинальная Multipla была представлена в 1956 году: несмотря на длину около 3,5 метра, она могла перевозить шесть человек. Версия 1998 года также имела шестиместный салон с двумя рядами сидений.
Multiplay демонстрирует видение Fiat будущего семейных автомобилей, однако на данный момент речь идет именно о концепте, а не о подтвержденной серийной модели.
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