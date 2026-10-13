Fiat показала автомобіль-трансформер: мінівен Multiplay перетворюється на пікап

Fiat показала концепт Multiplay на заході Stellantis напередодні Паризького автосалону. Авто завдовжки 4,45 метра поєднує простір сімейного мінівена, риси позашляховика та функціональність пікапа.

Про це пише видання Autoblog.

Головна особливість Fiat Multiplay — можливість змінювати конфігурацію задньої частини. Завдяки системі Metamorfosi, вбудованій у задню стійку кузова, закритий багажник можна перетворити на відкриту вантажну платформу. У такому режимі салон розрахований на чотирьох пасажирів, а позаду можна перевозити велосипеди та інше габаритне спорядження.

Fiat Multiplay Фото: Stellantis

У сімейному режимі концепт має шість місць. Також передбачене додаткове сьоме місце Petsenger Mode, яке можна пристосувати для дитячого автокрісла, перевезення домашньої тварини або встановлення модульних систем зберігання.

Fiat Multiplay Фото: Stellantis

Практичності додає задній спойлер, який можна повертати, перетворюючи його на вбудоване кріплення для велосипеда. Fiat також приділила увагу третьому ряду сидінь: за задумом виробника, там вистачить місця для дітей і одного дорослого.

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Fiat Multiplay Фото: Stellantis

Переднє пасажирське крісло теж має незвичайну функцію. У режимі Sunseat його можна розвернути до задньої частини салону, використовуючи панель приладів як опору для спини. Так утворюється місце для відпочинку під панорамним дахом.

Fiat Multiplay Фото: Stellantis

Назва Multiplay відсилає до Fiat Multipla — моделі, яка стала натхненням для нового концепту. Оригінальний Multipla представили у 1956 році: попри довжину близько 3,5 метра, він міг перевозити шістьох людей. Версія 1998 року також мала шестимісний салон із двома рядами сидінь.

Multiplay демонструє бачення Fiat майбутнього сімейних авто, однак наразі йдеться саме про концепт, а не про підтверджену серійну модель.

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