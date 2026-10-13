Nissan Skyline GT-R скрывает неожиданную тайну: что на самом деле означает легендарное название авто

Название Nissan Skyline GT-R расшифровывается как Gran Turismo Racing. Оно имеет итальянские корни и связано с гоночным прошлым модели, история которой началась ещё до слияния компаний Prince Motor и Nissan.

Об этом пишет издание Jalopnik.

История GT-R берет свое начало от седанов Skyline, которые японская компания Prince Motor представила в 1957 году. Изначально автомобили оснащались 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 60 к. с. и задней подвеской типа De Dion.

Спортивный характер модели начал формироваться в 1963 году, когда появилось купе Prince Skyline Sport мощностью 93 к. с. В следующем году компания выпустила Prince Skyline GT — первую модель марки с обозначением Gran Turismo. Автомобиль был создан для участия в гонках класса GT-II на втором Гран-при Японии на трассе Сузука.

Nissan Skyline GT-R Фото: Nissan

Prince Skyline GT занял второе место, уступив Porsche 904 Carrera GTS. Этот результат подтолкнул инженеров к дальнейшей работе над гоночными автомобилями. В 1966 году среднемоторный Prince R380 с двухлитровым двигателем мощностью 200 л. с. победил на третьем Гран-при Японии. В том же году завершилось слияние Prince Motor Company и Nissan.

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В 1969 году появился первый Nissan Skyline GT-R. Его двухлитровый шестицилиндровый двигатель S20 мощностью 160 л. с. был разработан на основе гоночного агрегата GR-8, который использовался в Prince R380. Именно гоночное происхождение модели объясняет букву R в её названии.

Nissan Skyline GT-R Фото: Nissan

Аббревиатуру GT-R обычно расшифровывают как Gran Turismo Racing, то есть спортивный автомобиль для дальних поездок и гонок. По одной из версий, Nissan выбрала итальянские слова, поскольку они звучали более экзотично и могли способствовать продвижению модели.

Мировую известность GT-R завоевал благодаря последующим поколениям Skyline, особенно R32 и R33. Они были оснащены рядным шестицилиндровым двигателем RB26DETT заявленной мощностью 276 к. с. и системой полного привода ATTESA E-TS, которая распределяла крутящий момент между передней и задней осями.

Nissan Skyline GT-R Фото: RM Sotheby’s

Skyline GT-R R32 доминировал в японских профессиональных гонках: в 1989–1993 годах он побеждал в каждой гонке, в которой принимал участие. Автомобиль также добился значительных успехов в австралийских соревнованиях среди серийных туристических автомобилей, за что получил прозвище "Годзилла".

Комплектация Nissan Skyline GT-R Фото: Carrara Books

В 1995 году R32 уступил место R33, который выпускался до 1998 года. Его сменил R34, производство которого продолжалось до 2002 года. Эта версия стала особенно известной благодаря фильму "Форсаж". В 2007 году дебютировал R35 GT-R, который оставался в производстве до 2025 года.

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