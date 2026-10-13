Nissan Skyline GT-R приховує несподівану таємницю: що насправді означає легендарна назва авто

Назва Nissan Skyline GT-R розшифровується як Gran Turismo Racing. Вона має італійське коріння та пов’язана з гоночним минулим моделі, історія якої почалася ще до об’єднання компаній Prince Motor і Nissan.

Про це пише видання Jalopnik.

Історія GT-R бере початок від седанів Skyline, які японська компанія Prince Motor представила у 1957 році. Спочатку автомобілі оснащували 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 60 к. с. і задньою підвіскою типу De Dion.

Спортивний характер моделі почав формуватися у 1963 році, коли з’явилося купе Prince Skyline Sport потужністю 93 к. с. Наступного року компанія випустила Prince Skyline GT — першу модель марки з позначенням Gran Turismo. Автомобіль створили для участі в гонках класу GT-II на другому Гран-прі Японії на трасі Судзука.

Nissan Skyline GT-R Фото: Nissan

Prince Skyline GT посів друге місце, поступившись Porsche 904 Carrera GTS. Цей результат підштовхнув інженерів до подальшої роботи над гоночними автомобілями. У 1966 році середньомоторний Prince R380 із дволітровим двигуном потужністю 200 к. с. переміг на третьому Гран-прі Японії. Того самого року завершилося об’єднання Prince Motor Company та Nissan.

Видео дня

У 1969 році з’явився перший Nissan Skyline GT-R. Його дволітровий шестициліндровий двигун S20 потужністю 160 к. с. розробили на основі гоночного агрегата GR-8, який використовували в Prince R380. Саме гоночне походження моделі пояснює літеру R у її назві.

Nissan Skyline GT-R Фото: Nissan

Позначення GT-R зазвичай розшифровують як Gran Turismo Racing, тобто спортивний автомобіль для далеких поїздок і перегонів. За однією з версій, Nissan обрала італійські слова, оскільки вони звучали екзотичніше та могли допомогти в просуванні моделі.

Світову популярність GT-R здобув завдяки наступним поколінням Skyline, особливо R32 і R33. Вони отримали рядний шестициліндровий двигун RB26DETT заявленою потужністю 276 к. с. і систему повного приводу ATTESA E-TS, яка розподіляла крутний момент між передньою та задньою осями.

Nissan Skyline GT-R Фото: RM Sotheby’s

Skyline GT-R R32 домінував у японських професійних перегонах: у 1989–1993 роках він перемагав у кожній такій гонці, у якій брав участь. Автомобіль також досяг значних успіхів в австралійських змаганнях серед серійних туристичних авто, за що отримав прізвисько “Ґодзілла”.

Склад Nissan Skyline GT-R Фото: Carrara Books

У 1995 році R32 поступився місцем R33, який випускали до 1998 року. Його змінив R34, виробництво якого тривало до 2002 року. Ця версія стала особливо відомою завдяки фільму “Форсаж”. У 2007 році дебютував R35 GT-R, який залишався у виробництві до 2025 року.

Раніше ми писали, що популярний кросовер Nissan отримав яскраве виконання, адаптоване для українських доріг.

Крім того, з’явилася інформація про новий Nissan Skyline — стали відомі подробиці моделі.