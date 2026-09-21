Наступне покоління легенди: розкрито подробиці нового Nissan Skyline (фото)

Седан Nissan Skyline невдовзі змінить покоління та стане агресивнішим на вигляд. На експорт модель постачатимуть під маркою Infiniti.

Новий Nissan Skyline чотирнадцятого покоління презентують в Японії у грудні. Про це заявив СЕО Nissan Іван Еспіноза, повідомляє сайт Carscoops.

Дизайн Nissan Skyline стане агресивнішим Фото: Nissan

За його словами, при створенні моделі використовували штучний інтелект, що дозволило скоротити час розробки з 55 до 26 місяців. Виробництво Nissan Skyline налагодять на підприємстві в японській префектурі Тотіґі.

Дизайнери повернули круглі ліхтарі Фото: Nissan

Раніше опублікували тизери Nissan Skyline 2027, які дають зрозуміти, що седан стане агресивнішим на вигляд. У дизайні переважатимуть грані, а боковини будуть рельєфними. До того ж, повернуться знайомі риси на кшталт продовгуватих фар чи чотирьох круглих ліхтарів.

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Очікується, що новий Nissan Skyline отримає гібридну модифікацію та варіант із 3,0-літровою 405-сильною турбошісткою від купе Nissan Z. У лінійці будуть модифікації з заднім та повним приводом.

Седан матиме бензинову та гібридну версії Фото: Nissan

Скоріше за все, на експорт модель продовжать постачати під брендом Infiniti. Як відомо, попередні покоління Nissan Skyline продавалися в Європі та Америці як Infiniti Q50 і G35/37.

До речі, нещодавно в Україні сфотографували класичний Nissan Skyline 80-х.

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