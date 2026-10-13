Без экзаменов: украинцы в Германии могут обменять водительские права – список категорий

Процедура, которая раньше предполагала повторное обучение и сдачу экзаменов, теперь сводится к подаче документов, однако не для всех категорий она одинакова.

Украинцы, проживающие в Германии, могут заменить национальное водительское удостоверение на немецкое без сдачи теоретического и практического экзаменов. Упрощенная процедура вступает в силу с августа 2026 года, сообщает Главный сервисный центр МВД, передает MMR.

Причиной таких изменений стало включение Украины в перечень Anlage 11 немецкого Положения о допуске к дорожному движению (FeV). Воспользоваться этим могут и те, кто находится под временной защитой.

Без сдачи экзаменов происходит обмен категорий A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. Вне перечня остались B1 (квадроциклы и трициклы) и T (тракторы). Украинская категория A1 при обмене соответствует немецкой AM.

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Есть и дополнительные условия. Для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE необходимо подтвердить пригодность к управлению транспортным средством — потребуются медицинская справка и проверка зрения. А если в украинском водительском удостоверении есть категория C или D, но нет B, то для получения немецкой категории B придется сдавать оба экзамена.

Обращаться следует в Fahrerlaubnisbehörde по месту основной регистрации; в некоторых городах документы принимает Bürgeramt, который затем передает их в профильный орган. Украинское удостоверение при обмене изымается: его хранят три года, после чего уничтожают. Данные о выдаче немецких водительских прав поступают в Федеральное ведомство автомобильного транспорта, а украинский документ признается недействительным в Едином государственном реестре.

Как сообщает издание, украинка Алина, проживающая в Германии под временной защитой, рассказала, что для подачи заявления потребовались водительские права, загранпаспорт, документ о временной защите и фотография. Нотариальный перевод и медицинская справка в её случае не требовались, а услуга обошлась примерно в 80 евро. Изготовление занимает до трех недель, готовый документ высылают по почте, а на время ожидания выдают временное подтверждение формата А4. Впрочем, требования, цены и сроки различаются в зависимости от ведомства, поэтому уточнять их нужно по месту жительства.

После возвращения в Украину на постоянное место жительства немецкие водительские права также можно обменять без сдачи экзаменов при условии, что они соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Ранее сообщалось, что водителям, планировавшим сесть за руль автомобиля с прицепом, больше не придется ждать год: правительство отменило требование о стаже, но оставило обязательными обучение и экзамен.

Также отмечалось, что экономия на топливе — не единственное преимущество, которое получает владелец гибрида. Наряду с ней следуют более высокая цена, более дорогой ремонт и потеря преимуществ на трассе.