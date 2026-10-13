Без іспитів: українці в Німеччині можуть обміняти водійські права – перелік категорій

Процедура, яка раніше означала повторне навчання й екзамени, тепер зводиться до подання документів, проте не для всіх категорій однаково.

Українці, які живуть у Німеччині, можуть замінити національне посвідчення водія на німецьке без теоретичного та практичного іспитів. Спрощена процедура працює з серпня 2026 року, повідомляє Головний сервісний центр МВС, передає MMR.

Причиною таких змін є внесення України до переліку Anlage 11 німецького Положення про допуск до дорожнього руху (FeV). Скористатися цим можуть і ті, хто перебуває під тимчасовим захистом.

Без екзаменів обмінюють категорії A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. Поза переліком залишилися B1 (квадроцикли й трицикли) і T (трактори). Українська категорія A1 при обміні відповідає німецькій AM.

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Є й додаткові умови. Для C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE потрібно підтвердити придатність до керування – знадобляться медичний висновок і перевірка зору. А якщо в українському посвідченні є категорія C або D, але немає B, то для німецької B доведеться складати обидва іспити.

Звертатися слід до Fahrerlaubnisbehörde за місцем основної реєстрації, у частині міст документи приймає Bürgeramt і далі передає їх до профільного органу. Українське посвідчення під час обміну вилучають: його зберігають три роки, після чого знищують. Дані про видачу німецьких прав надходять до Федерального відомства автомобільного транспорту, а український документ визнають недійсним у Єдиному державному реєстрі.

Як повідомляє видання, українка Аліна, яка живе в Німеччині під тимчасовим захистом, розповіла, що для подання знадобилися права, закордонний паспорт, документ про тимчасовий захист і фотографія. Нотаріального перекладу та медичної довідки в її випадку не вимагали, а послуга обійшлася приблизно у 80 євро. Виготовлення триває до трьох тижнів, готовий документ надсилають поштою, а на час очікування видають тимчасове підтвердження формату А4. Утім вимоги, ціни й терміни відрізняються залежно від відомства, тому уточнювати їх потрібно за місцем проживання.

Після повернення в Україну на постійне проживання німецьке посвідчення також можна обміняти без іспитів за умови, що воно відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року.

Раніше повідомлялося, що водіям, які планували сісти за кермо автомобіля з причепом, більше не доведеться рік чекати: уряд забрав вимогу про стаж, але залишив навчання та іспит.

Також ішлося про те, що економія на пальному – не єдине, що отримує власник гібрида. Разом із нею йдуть вища ціна, дорожчий ремонт і втрата переваг на трасі.