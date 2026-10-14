Дешевле, чем ожидалось: Volkswagen объявил цены на свой новый пятиместный кроссовер

Китайско-немецкое автомобильное совместное предприятие SAIC Volkswagen на днях представило свой новый электрокроссовер с увеличенным запасом хода (EREV) — ID. Era 8X и озвучило его стоимость.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях, а рекомендованные розничные цены варьируются $33 900 до $43 300. В течение ограниченного времени покупателям доступны специальные цены: от $30 900 до $40 300, что на первоначальном этапе продаж делает его дешевле, чем ожидалось, сообщает CarNewsChina.

В любом случае, даже "топовая" стоимость новинки меньше, чем "старший" ID.Era 9X, который стоит от $45 000.

ID. Era 8X — что о нем известно

Экстреьер

Дизайн ID. Era 8X выполнен в новейшей стилистике бренда. Передняя часть кузова отличается световой полосой во всю ширину "Universal Light Wing" и фирменными L-образными дневными ходовыми огнями.

Фары головного света используют новую конструкцию "six-core high-energy" (шестиэлементная система высокой мощности), поддерживающую динамические световые эффекты для индикации состояния автомобиля и приветственных сценариев.

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Размеры кроссовера:

длина — 5020 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1750 мм;

колесная база — 2970 мм.

Дизайн характеризуется приземистым силуэтом и соотношением площади окон к кузову, близким к 1:2; визуальную массивность, свойственную традиционным кроссоверам, удалось снизить благодаря коротким переднему и заднему свесам.

Фото: Volkswagen

Интерьер

В салоне установлена ​​интеллектуальная система "Yunqi", включающая первый в отрасли "волшебный экран" Smart Surface, два дисплея высокого разрешения (для водителя и переднего пассажира) и проекционный дисплей на лобовом стекле (W-HUD).

Среди элементов комфорта — отделка сидений натуральной кожей Nappa, кресла первого ряда с функцией "нулевой гравитации" и 10-точечным массажем, подогрев и вентиляция сидений (как передних, так и задних), а также "умный" холодильник объемом 12 литров с двусторонним открытием.

Для обеспечения интеллектуального вождения ID. Era 8X оснащен лидаром и использует систему Momenta R7, работающую на базе модели мирового уровня (world model).

Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Силовая установка

ID. Era 8X оснащен силовой установкой Golden Extended-Range System на базе двигателя EA211, в которой применяются технология цикла Миллера и турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VTG) по типу Porsche. Система развивает пиковый крутящий момент 660 Н·м, обеспечивая разгон от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды.

Автомобиль построен на высоковольтной платформе с напряжением 800 В и предлагает два варианта аккумуляторных батарей: LFP-батарею емкостью 51,1 кВт·ч от компании Zenergy и NCM-батарею емкостью 65,2 кВт·ч от CATL.

Версия с батареей на 65,2 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге 451 км (по циклу CLTC; 365 км по WLTP) и суммарный запас хода до 1602 км (1298 км по WLTP).

Кроме того, кроссовер оснащен интеллектуальным шасси Xingyun и двухкамерной пневмоподвеской замкнутого типа с диапазоном регулировки 150 мм.

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