Дешевше, ніж очікувалося: Volkswagen оголосив ціни на свій новий п"ятимісний кросовер

Китайсько-німецьке спільне автомобільне підприємство SAIC Volkswagen днями представило свій новий електрокросовер із збільшеним запасом ходу (EREV) — ID. Era 8X — та оголосило його вартість.

Автомобіль доступний у чотирьох комплектаціях, а рекомендовані роздрібні ціни коливаються від $33 900 до $43 300. Протягом обмеженого часу покупцям доступні спеціальні ціни: від $30 900 до $40 300, що на початковому етапі продажів робить його дешевшим, ніж очікувалося, повідомляє CarNewsChina.

У будь-якому разі, навіть "топова" ціна нової моделі нижча, ніж у "старшої" моделі ID.Era 9X, яка коштує від $45 000.

ID. Era 8X — що про нього відомо

Екстер'єр

Дизайн ID. Era 8X виконано у новітній стилістиці бренду. Передня частина кузова вирізняється світловою смугою на всю ширину "Universal Light Wing" та фірмовими L-подібними денними ходовими вогнями.

Видео дня

Фари дальнього світла мають нову конструкцію "six-core high-energy" (шестиелементна система високої потужності), яка підтримує динамічні світлові ефекти для індикації стану автомобіля та вітальних сценаріїв.

Розміри кросовера:

довжина — 5020 мм;

ширина — 1997 мм;

висота — 1750 мм;

колісна база — 2970 мм.

Дизайн характеризується низьким силуетом та співвідношенням площі вікон до кузова, близьким до 1:2; візуальну масивність, властиву традиційним кросоверам, вдалося зменшити завдяки коротким передньому та задньому звисам.

Фото: Volkswagen

Інтер'єр

У салоні встановлено інтелектуальну систему Yunqi, що включає перший у галузі "чарівний екран" Smart Surface, два дисплеї з високою роздільною здатністю (для водія та переднього пасажира) та проекційний дисплей на лобовому склі (W-HUD).

Серед елементів комфорту — оббивка сидінь натуральною шкірою Nappa, крісла першого ряду з функцією "нульової гравітації" та 10-точковим масажем, підігрів і вентиляція сидінь (як передніх, так і задніх), а також "розумний" холодильник об’ємом 12 літрів із двостороннім відкриванням.

Для забезпечення інтелектуального керування ID. Era 8X оснащений лідаром і використовує систему Momenta R7, що працює на основі моделі світового рівня (world model).

Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Силова установка

ID. Era 8X оснащений силовою установкою Golden Extended-Range System на базі двигуна EA211, у якій застосовуються технологія циклу Міллера та турбокомпресор зі змінною геометрією (VTG) за зразком Porsche. Система розвиває піковий крутний момент 660 Н·м, забезпечуючи розгін від 0 до 100 км/год за 4,6 секунди.

Автомобіль побудовано на високовольтній платформі з напругою 800 В і пропонує два варіанти акумуляторних батарей: LFP-акумулятор ємністю 51,1 кВт·год від компанії Zenergy та NCM-акумулятор ємністю 65,2 кВт·год від CATL.

Версія з акумулятором ємністю 65,2 кВт·год забезпечує запас ходу на електротязі 451 км (за циклом CLTC; 365 км за WLTP) та сумарний запас ходу до 1602 км (1298 км за WLTP).

Крім того, кросовер оснащений інтелектуальним шасі Xingyun та двокамерною пневмопідвіскою замкнутого типу з діапазоном регулювання 150 мм.

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