DeLorean взлетит в небо: легендарный бренд готовит электрические летающие авто для гонок

DeLorean Motor Company объявила об участии в международной гоночной серии Airspeeder на электрических летательных аппаратах. Американская команда дебютирует в ноябре 2026 года, а со следующего сезона планирует разрабатывать собственный гоночный летательный аппарат.

Об этом сообщает издание Motor1.

Компания DeLorean станет конструктором американской команды в чемпионате Airspeeder International Series. Проект был представлен в ходе мероприятия TechCrunch Disrupt 2026. Это первая американская команда-конструктор в соревнованиях, посвящённых электрическим летательным аппаратам с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL).

Пилоты таких аппаратов соревнуются на трехмерных трассах, где маршрут обозначен виртуальными воротами, а не обычной разметкой на земле. Для обеспечения безопасности во время полетов используются бортовые датчики и системы предотвращения столкновений. Серию создал австралийский предприниматель Мэтт Пирсон, который рассматривает её как площадку для испытания технологий электрической авиации.

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DeLorean Airspeeder Фото: Airspeeder

"Люди представляли себе DeLorean в небе на протяжении 40 лет. Мы решили, что пришло время перестать просто представлять себе это", — заявил директор по бренду DeLorean Кэмерон Винн.

В сезоне 2026–2027 годов команда будет использовать стандартизированный гоночный аппарат Airspeeder Mk3C. На данном этапе DeLorean будет отвечать в основном за оформление и визуальный стиль команды, а не за основные инженерные разработки.

DeLorean Airspeeder Фото: Airspeeder

С сезона 2027–2028 годов компания планирует приступить к созданию собственного гоночного летательного аппарата. К работе будут привлечены студенты-инженеры Калифорнийского университета в Беркли и Технологического института Джорджии. Они будут помогать с проектированием и техническим анализом будущей конструкции.

В компании DeLorean также рассчитывают, что участие в соревнованиях поможет сформировать правила, требования к безопасности и стандарты сертификации для нового вида воздушного транспорта.

DeLorean Airspeeder Фото: Airspeeder

Первый сезон с участием команды DeLorean Airspeeder начнётся в ноябре 2026 года. Состав пилотов, конструкция аппарата и полная программа выступлений пока не разглашаются. Компания также не объявляла о планах выпуска летающих автомобилей для обычных покупателей.

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