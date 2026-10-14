DeLorean злетить у небо: легендарний бренд готує електричні летючі авто для перегонів

DeLorean Motor Company оголосила про участь у міжнародній серії перегонів Airspeeder на електричних літальних апаратах. Американська команда дебютує в листопаді 2026 року, а з наступного сезону планує розробляти власний гоночний літальний апарат.

Про це пише видання Motor1.

Компанія DeLorean стане конструктором американської команди в чемпіонаті Airspeeder International Series. Проєкт представили під час заходу TechCrunch Disrupt 2026. Це перша американська команда-конструктор у змаганнях, присвячених електричним літальним апаратам із вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).

Пілоти таких апаратів змагаються на тривимірних трасах, де маршрут позначений віртуальними воротами, а не звичайною розміткою на землі. Для безпеки під час польотів використовують бортові датчики та системи запобігання зіткненням. Серію створив австралійський підприємець Метт Пірсон, який розглядає її як майданчик для випробування технологій електричної авіації.

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DeLorean Airspeeder Фото: Airspeeder

“Люди уявляли DeLorean у небі протягом 40 років. Ми вирішили, що настав час перестати лише уявляти це”, — заявив директор із бренду DeLorean Кемерон Вінн.

У сезоні 2026–2027 років команда використовуватиме стандартизований гоночний апарат Airspeeder Mk3C. На цьому етапі DeLorean відповідатиме переважно за оформлення та візуальний стиль команди, а не за основні інженерні розробки.

DeLorean Airspeeder Фото: Airspeeder

Із сезону 2027–2028 років компанія планує перейти до створення власного гоночного літального апарата. До роботи залучать студентів-інженерів Каліфорнійського університету в Берклі та Технологічного інституту Джорджії. Вони допомагатимуть із проєктуванням і технічним аналізом майбутньої конструкції.

У DeLorean також розраховують, що участь у змаганнях допоможе формувати правила, вимоги до безпеки та стандарти сертифікації для нового виду повітряного транспорту.

DeLorean Airspeeder Фото: Airspeeder

Перший сезон за участю команди DeLorean Airspeeder розпочнеться в листопаді 2026 року. Склад пілотів, конструкцію апарата та повну програму виступів поки не розкрили. Компанія також не оголошувала про плани випускати летючі авто для звичайних покупців.

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