Maserati не продадут: глава Stellantis сделал громкое заявление о судьбе бренда
Генеральный директор Stellantis Антонио Филос заявил, что концерн не планирует продавать Maserati или отделять европейские автомобильные бренды от американских. По его словам, все 14 марок группы играют собственную роль в общей стратегии.
Об этом пишет издание Motor1.
Он категорически отверг возможность продаж Maserati, поставив точку в очередном обсуждении будущего итальянского производителя.
Слухи о продаже марки появились на фоне падения продаж и затруднений с определением дальнейшего развития. Stellantis рассматривала возможность привлечения партнеров, однако это не значит, что концерн собирается избавиться от бренда.
Компания рассчитывает усилить сотрудничество Maserati с Alfa Romeo. Марки могут совместно разрабатывать автомобильные технологии, которые помогут сократить затраты и ускорить создание новых моделей. В то же время, каждая из них должна сохранить собственную идентичность.
Философ также отверг идею разделения Stellantis на европейское и американское подразделения. Он пояснил, что совместная разработка платформ и силовых установок позволяет более эффективно использовать ресурсы концерна.
В группу входят 14 брендов: Fiat, Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, Lancia, DS Automobiles, Abarth, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Ram, Dodge и Chrysler, а также коммерческое направление Pro One. В то же время, Stellantis пересматривает распределение инвестиций и определяет приоритеты. Среди ключевых направлений – Jeep, Ram, Peugeot, Fiat и коммерческие автомобили.
Одна из главных проблем концерна – необходимость сокращать затраты на разработку, не превращая разные марки в производителей почти одинаковых авто. Дополнительное давление создает конкуренция китайских автопроизводителей. Stellantis также ищет партнеров, в частности Leapmotor и Dongfeng, чтобы более эффективно использовать европейские заводы и получать доступ к технологиям электрификации.
Финансовые проблемы остаются серьезным вызовом для компании. В 2025 году Stellantis зафиксировала чистый убыток в размере 22,3 млрд евро. Философ заявил, что концерн уже прошел самый сложный этап на пути к возврату доходности, однако теперь ему нужно подтвердить это стабильными финансовыми результатами.
Напомним, в октябре прошлого года на торги выставили редкий грузовой мотоцикл Maserati.
Кроме того, в Киеве полиция задержала водителя Maserati, повлекшего масштабное ДТП.