Maserati не продадуть: глава Stellantis зробив гучну заяву про долю бренду
Генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса заявив, що концерн не планує продавати Maserati або відокремлювати європейські автомобільні бренди від американських. За його словами, усі 14 марок групи мають власну роль у спільній стратегії.
Про це пише видання Motor1.
Він категорично відкинув можливість продажу Maserati, поставивши крапку в черговому обговоренні майбутнього італійського виробника.
Чутки про продаж марки з’явилися на тлі падіння продажів і труднощів із визначенням її подальшого розвитку. Stellantis розглядала можливість залучення партнерів, однак це не означає, що концерн збирається позбутися бренду.
Натомість компанія розраховує посилити співпрацю Maserati з Alfa Romeo. Марки можуть спільно розробляти автомобільні технології, що допоможе скоротити витрати та прискорити створення нових моделей. Водночас кожна з них має зберегти власну ідентичність.
Філоса також відкинув ідею поділу Stellantis на європейський та американський підрозділи. Він пояснив, що спільна розробка платформ і силових установок дає змогу ефективніше використовувати ресурси концерну.
До групи входять 14 брендів: Fiat, Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, Lancia, DS Automobiles, Abarth, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Ram, Dodge і Chrysler, а також комерційний напрям Pro One. Водночас Stellantis переглядає розподіл інвестицій і визначає пріоритети. Серед ключових напрямів — Jeep, Ram, Peugeot, Fiat і комерційні автомобілі.
Одна з головних проблем концерну — необхідність скорочувати витрати на розробку, не перетворюючи різні марки на виробників майже однакових авто. Додатковий тиск створює конкуренція з боку китайських автовиробників. Stellantis також шукає партнерів, зокрема Leapmotor і Dongfeng, щоб ефективніше використовувати європейські заводи та отримувати доступ до технологій електрифікації.
Фінансові труднощі залишаються серйозним викликом для компанії. У 2025 році Stellantis зафіксувала чистий збиток у розмірі 22,3 млрд євро. Філоса заявив, що концерн уже пройшов найскладніший етап на шляху до повернення прибутковості, однак тепер йому потрібно підтвердити це стабільними фінансовими результатами.
Нагадаємо, у жовтні минулого року на торги виставили рідкісний вантажний мотоцикл Maserati.
Крім того, у Києві поліція затримала водія Maserati, який спричинив масштабну ДТП.