Домик для двоих: украинцы создали кемпер из дерева (фото, видео)

Туристический кемпер, в котором практически на каждом этапе используется древесина, придумала и создала команда украинской компании LifeStyle Camper.

Модель Simple Drop (SD) очень напоминает американские кемперы-"капли", констатируют обозреватели Autoevolution. Но, в отличие от них, каждый элемент в нем выполнен из дерева.

Чтобы защитить дерево от влаги, используются несколько способов обработки, начиная с использования специального лака, и заканчивая композитными панелями и покрытие, которое обычно используется для крыш жилых домов.

Фото: LifeStyle Camper

Вес кемпера — 520 кг, а максимальная разрешенная масса — 750 кг. Отметим, что в Европе для буксировки прицепа массой 750 кг или меньше обычно не требуется водительское удостоверение особой категории, при условии, что суммарная масса прицепа и тягача не превышает 3500 кг.

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Кемпер сделан из экологически чистых материалов Фото: LifeStyle Camper

Корпус кемпера выдерживает установку багажника на крышу и палатки, а также навесное оборудование.

Он оснащен задним кухонным блоком и панелью управления. Здесь можно готовить еду.

Кухня укомплектована практически всем необходимым, за исключением холодильника и варочной панели (их придется докупать отдельно), однако для этой техники предусмотрено место и подведена электропроводка, позволяющая легко подключить индукционную плиту и холодильник.

Запас воды обеспечивает бак объемом 58 литров, а "умный" аккумулятор входит в стандартную комплектацию.

Все шкафчики выполнены из дерева, что неудивительно, учитывая, из чего сделан сам кемпер. В кухне есть боковой столик и столик для использования на открытом воздухе.

Фото: LifeStyle Camper

Дерево используется и в интерьере: из него сделан шкаф для хранения вещей и часть обшивки. Внутреннее пространство рассчитано лишь на двух человек и очень активного кота или собаку, однако здесь предусмотрены системы управления, розетки, освещение и многое другое.

Этот кемпер подходит для использования только в течение трех сезонов. Стоит он 10 450 евро или $11 700.

Напомним, в Германии создали доступный электрический автодом за 25 тыс. евро.

Также сообщалось, что украинцы сделали из буса дом на колесах.