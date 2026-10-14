Будиночок для двох: українці створили кемпер із дерева (фото, відео)

Туристичний кемпер, у якому практично на кожному етапі використовується деревина, придумала та створила команда української компанії LifeStyle Camper.

Модель Simple Drop (SD) дуже нагадує американські кемпери-"краплі", зазначають оглядачі Autoevolution. Але, на відміну від них, кожен елемент у ній виготовлений із дерева.

Щоб захистити дерево від вологи, застосовують кілька способів обробки: від використання спеціального лаку до композитних панелей та покриття, яке зазвичай використовується для дахів житлових будинків.

Фото: LifeStyle Camper

Вага кемпера — 520 кг, а максимальна допустима маса — 750 кг. Зазначимо, що в Європі для буксирування причепа масою 750 кг або менше зазвичай не потрібне водійське посвідчення особливої категорії, за умови, що сумарна маса причепа та тягача не перевищує 3500 кг.

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Кемпер виготовлений з екологічно чистих матеріалів Фото: LifeStyle Camper

Корпус кемпера витримує встановлення багажника на дах і наметів, а також навісного обладнання.

Він оснащений заднім кухонним блоком та панеллю керування. Тут можна готувати їжу.

Кухня укомплектована практично всім необхідним, за винятком холодильника та варильної панелі (їх доведеться купувати окремо), проте для цієї техніки передбачено місце та підведено електропроводку, що дозволяє легко підключити індукційну плиту та холодильник.

Запас води забезпечує бак об’ємом 58 літрів, а "розумний" акумулятор входить до стандартної комплектації.

Усі шафки виготовлені з дерева, що не дивно, зважаючи на те, з чого зроблений сам кемпер. У кухні є бічний столик і столик для використання на відкритому повітрі.

Фото: LifeStyle Camper

Дерево використовується й в інтер’єрі: з нього зроблено шафу для зберігання речей та частину обшивки. Внутрішній простір розрахований лише на двох осіб та дуже активного кота чи собаку, проте тут передбачені системи управління, розетки, освітлення та багато іншого.

Цей кемпер призначений для використання лише протягом трьох сезонів. Його ціна становить 10 450 євро або $11 700.

Нагадаємо, що в Німеччині створили доступний електроавтодом за 25 тис. євро.

Також повідомлялося, що українці переобладнали мікроавтобус у будинок на колесах.