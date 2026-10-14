Mazda удивила решением относительно электромобилей: новый кроссовер придется ждать до 2029 года

Mazda перенесла запуск собственной электрической платформы Skyactiv EV Scalable Architecture с 2027 на 2029 год. Пока компания готовит технологию, её инженеры продолжают тестировать электрический внедорожник с необычным кузовом.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Прототип заметили во время дорожных испытаний в Европе. Примерно год назад такой же тестовый автомобиль видели в США, и с тех пор его внешний вид практически не изменился.

Для испытаний Mazda использовала кузов кроссовера CX-90, который был существенно переработан. Переднее колесо сместили назад, оставив заметными контуры исходной колесной арки. Заднюю часть кузова укоротили, а колею сделали уже. Такие изменения указывают на то, что компания тестирует новую платформу с более короткой колесной базой.

О том, что это электромобиль, свидетельствуют закрытая решетка радиатора, отсутствие выхлопных труб и аэродинамические колесные диски. Жёлтые отметки на кузове также указывают на то, что прототип относится к категории электромобилей.

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Mazda Фото: Baldauf / Jalopnik

Новая архитектура должна стать основой для среднеразмерного электровнедорожника, разработанного с ориентацией на рынок США. Mazda представила проект Skyactiv EV Scalable Architecture в 2021 году в рамках программы электрификации стоимостью 12 млрд долларов.

Изначально планировалось запустить первую модель на этой платформе в производство в Японии в 2027 году. Однако ранее, в 2026 году, автопроизводитель объявил о переносе запуска на 2029 год и сокращении запланированных инвестиций вдвое.

Как сообщает Automotive News, генеральный директор Mazda Масахиро Моро объяснил это решение смягчением требований к экономии топлива, американскими пошлинами, сокращением государственных стимулов для электромобилей в разных странах и нестабильным спросом.

Mazda Фото: Baldauf / Jalopnik

В то же время Mazda не отказалась от проекта. Компания продолжает испытания, хотя серийный электромобиль на собственной платформе придётся ждать дольше.

Стоит отметить, что электромобили Mazda 6e и CX-6e, известные в Китае как EZ-6 и EZ-60, созданы в сотрудничестве с китайской компанией Changan и используют её платформу и силовые установки. В свою очередь, Skyactiv EV Scalable Architecture — это собственная разработка Mazda, предназначенная для будущих электромобилей бренда.

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