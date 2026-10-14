Mazda здивувала рішенням щодо електромобілів: новий кросовер доведеться чекати до 2029 року

Mazda перенесла запуск власної електричної платформи Skyactiv EV Scalable Architecture з 2027 на 2029 рік. Поки компанія готує технологію, її інженери продовжують випробовувати електричний позашляховик із незвичайним кузовом.

Про це пише видання Jalopnik.

Прототип помітили під час дорожніх випробувань у Європі. Приблизно рік тому такий самий тестовий автомобіль бачили у США, а його зовнішність відтоді майже не змінилася.

Для випробувань Mazda використала кузов кросовера CX-90, який суттєво переробили. Переднє колесо змістили назад, залишивши помітними контури початкової колісної арки. Задню частину кузова вкоротили, а колію зробили вужчою. Такі зміни вказують на те, що компанія перевіряє нову платформу з коротшою колісною базою.

На електричну силову установку натякають закрита решітка радіатора, відсутність вихлопних труб та аеродинамічні колісні диски. Жовті позначки на кузові також вказують на належність прототипу до електрифікованих транспортних засобів.

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Mazda Фото: Baldauf / Jalopnik

Нова архітектура має стати основою для середньорозмірного електричного позашляховика, розробленого з орієнтацією на ринок США. Mazda представила проєкт Skyactiv EV Scalable Architecture у 2021 році в межах програми електрифікації вартістю 12 млрд доларів.

Спочатку першу модель на цій платформі планували запустити у виробництво в Японії у 2027 році. Однак раніше у 2026 році автовиробник оголосив про перенесення запуску на 2029 рік і скорочення запланованих інвестицій удвічі.

Як повідомляє Automotive News, генеральний директор Mazda Масахіро Моро пояснив рішення послабленням вимог до економії пального, американськими митами, скороченням державних стимулів для електромобілів у різних країнах і нестабільним попитом.

Mazda Фото: Baldauf / Jalopnik

Водночас Mazda не відмовилася від проєкту. Компанія продовжує випробування, хоча серійний електромобіль на власній платформі доведеться чекати довше.

Варто зазначити, що електричні моделі Mazda 6e та CX-6e, відомі в Китаї як EZ-6 та EZ-60, створені у співпраці з китайською компанією Changan і використовують її платформу та силові установки. Натомість Skyactiv EV Scalable Architecture — це власна розробка Mazda, призначена для майбутніх електромобілів бренду.

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