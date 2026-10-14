Водительские права, которых нет в реестре: в МВД предупредили о новой афере с удостоверениями

В Главном сервисном центре МВД предупреждают, что мошенники подделывают не только удостоверения, но и всю процедуру их получения, включая выезд на дорогу.

Мошенники начали инсценировать для своих жертв настоящий практический экзамен на получение водительских прав с поездкой в условиях реального дорожного движения и фиксацией ошибок в экзаменационном листе. О новой схеме предупредили в Главном сервисном центре МВД.

Объявления злоумышленники размещают в социальных сетях, мессенджерах и на сомнительных сайтах, обещая оформить удостоверение быстро, без очередей и лишних формальностей. Чтобы вызвать доверие, они используют логотипы сервисных центров МВД, фотографии с государственных ресурсов и рекламу, которая выглядит вполне официально. Предлагают как готовые документы, так и якобы подготовку к теоретическому и практическому экзаменам.

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Именно поддельный практический экзамен и является главным нововведением. Псевдоинструктор сажает кандидата за руль, проводит "проверку" на дороге и заполняет бланк, создавая иллюзию законной процедуры. После этого он обещает вручить готовое удостоверение лично, отправить по почте или курьером.

Проблема в том, что такой документ — подделка: его нет в государственных реестрах, поэтому он не отобразится ни в приложении "Дії", ни в "Кабинете водителя". Помимо потери денег и риска утечки персональных данных, использование поддельных прав может повлечь за собой уголовную ответственность.

В МВД напоминают, что первое удостоверение выдается только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре, а перед началом практики необходимо пройти обучение в аккредитованной автошколе. Документ получают лично при наличии паспорта, а записаться на экзамен можно через "Е-Запись", мобильное приложение или терминал в самом центре.

Тем, кто наткнулся на подобные объявления или уже потерял деньги, рекомендуют обращаться в киберполицию через официальный сайт или звонить на специальную линию 102.

Ранее сообщалось, что процедура, которая раньше предполагала повторное обучение и сдачу экзаменов, теперь сводится к подаче документов — однако не для всех категорий одинаково.

Кроме того, водителям, которые планировали сесть за руль автомобиля с прицепом, больше не придется ждать целый год: правительство отменило требование о стаже, но оставило обязательными обучение и экзамен.