Водійські права, яких немає в реєстрі: у МВС попередили про нову аферу з посвідченнями

У Головному сервісному центрі МВС попереджають, що аферисти підробляють не лише посвідчення, а й усю процедуру його отримання, разом із виїздом на дорогу.

Шахраї почали інсценувати для своїх жертв справжній практичний іспит на водійські права із поїздкою в реальному дорожньому русі та фіксацією помилок в екзаменаційному листі. Про нову схему попередили в Головному сервісному центрі МВС.

Оголошення зловмисники розміщують у соцмережах, месенджерах і на сумнівних сайтах, обіцяючи оформити посвідчення швидко, без черг і зайвих формальностей. Щоб викликати довіру, використовують логотипи сервісних центрів МВС, фотографії з державних ресурсів і рекламу, яка виглядає цілком офіційно. Пропонують як готові документи, так і нібито складання теорії та практики.

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Саме фальшивий практичний іспит і є головною новацією. Псевдоінструктор садить кандидата за кермо, проводить "перевірку" на дорозі й заповнює бланк, створюючи ілюзію законної процедури. Після цього обіцяє віддати готове посвідчення особисто, надіслати поштою або кур'єром.

Проблема в тому, що такий документ – підробка: у державних реєстрах його немає, тож він не відобразиться ні в "Дії", ні в Кабінеті водія. Крім втрати грошей і ризику витоку персональних даних, користування фальшивими правами може закінчитися кримінальною відповідальністю.

У МВС нагадують, що перше посвідчення видають лише після теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі, а перед практикою потрібно пройти навчання в акредитованій автошколі. Документ отримують особисто й за наявності паспорта, а записатися на іспит можна через "Е-Запис", мобільний застосунок або термінал у самому центрі.

Тим, хто натрапив на подібні оголошення або вже втратив гроші, радять звертатися до Кіберполіції через офіційний сайт чи телефонувати на спецлінію 102.

Раніше повідомлялося, що процедура, яка раніше означала повторне навчання й екзамени, тепер зводиться до подання документів – проте не для всіх категорій однаково.

Також водіям, які планували сісти за кермо автомобіля з причепом, більше не доведеться рік чекати: уряд забрав вимогу про стаж, але залишив навчання та іспит.