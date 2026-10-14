Новое инженерное решение от Porsche: батарею в Boxster и Cayman установят вместо двигателя

Porsche представит электрические модели Boxster и Cayman в 2027 году. Аккумулятор будет размещен за сиденьями, на месте бензинового двигателя, чтобы сохранить спортивный характер автомобиля и обеспечить низкую посадку водителя.

Об этом сообщает издание Motor1.

В отличие от большинства электромобилей, в которых аккумулятор расположен под полом, новые Porsche 718 получат необычную компоновку. Аккумуляторный блок будет состоять из трёх модулей, размещённых в два яруса за сиденьями. Именно там в предыдущих поколениях Boxster и Cayman устанавливали двигатели внутреннего сгорания.

По словам Роберта Майера, руководителя направления автомобильной архитектуры Porsche, на заднюю ось будет приходиться 55,2 % массы электромоделей. Это приближает их к распределению веса 50:50, которое считается благоприятным для управляемости спортивного автомобиля.

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Такое расположение батареи имеет и другие преимущества. Оно поможет повысить жесткость кузова и станет частью конструкции, поглощающей энергию при столкновении. Кроме того, отказ от размещения батареи под полом позволит расположить сиденья ниже, чем во многих других электромобилях.

Porsche 718 Boxster Фото: Porsche

Точную массу новинок Porsche пока не раскрыла. По данным Auto Express, электрические спорткары могут весить около 1700 кг. Для сравнения: предыдущая модель Cayman S в комплектации для американского рынка весила примерно 1355 кг.

Еще одной особенностью станет система E-Shift, которую, по информации журнала Top Gear, новые Boxster и Cayman позаимствуют у Taycan. Она будет имитировать переключение передач и звук двигателя, чтобы ускорение казалось более привычным для водителей бензиновых спорткаров.

В то же время Porsche не планирует выпускать новое поколение Boxster и Cayman с бензиновыми двигателями. Несмотря на предыдущие сообщения о возможности создания таких версий, текущая стратегия компании предусматривает переход этих моделей на электропривод.

Porsche 718 Cayman Фото: Porsche

Производитель также стремится сохранить компактные размеры спорткаров, характерные для предыдущих поколений. Однако инженерам предстоит найти баланс между массой аккумулятора, управляемостью и ощущениями за рулем, которых ожидают покупатели Porsche.

Премьера электромобилей 718 Boxster и Cayman запланирована на 2027 год, а первым полным годом их производства должен стать 2028-й. В то же время Porsche сохранит бензиновый двигатель для 911, а некоторые версии этой модели по-прежнему будут предлагаться с механической коробкой передач.

Porsche Cayman Фото: Pixabay

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