Новое инженерное решение от Porsche: батарею в Boxster и Cayman установят вместо двигателя
Porsche представит электрические модели Boxster и Cayman в 2027 году. Аккумулятор будет размещен за сиденьями, на месте бензинового двигателя, чтобы сохранить спортивный характер автомобиля и обеспечить низкую посадку водителя.
Об этом сообщает издание Motor1.
В отличие от большинства электромобилей, в которых аккумулятор расположен под полом, новые Porsche 718 получат необычную компоновку. Аккумуляторный блок будет состоять из трёх модулей, размещённых в два яруса за сиденьями. Именно там в предыдущих поколениях Boxster и Cayman устанавливали двигатели внутреннего сгорания.
По словам Роберта Майера, руководителя направления автомобильной архитектуры Porsche, на заднюю ось будет приходиться 55,2 % массы электромоделей. Это приближает их к распределению веса 50:50, которое считается благоприятным для управляемости спортивного автомобиля.
Такое расположение батареи имеет и другие преимущества. Оно поможет повысить жесткость кузова и станет частью конструкции, поглощающей энергию при столкновении. Кроме того, отказ от размещения батареи под полом позволит расположить сиденья ниже, чем во многих других электромобилях.
Точную массу новинок Porsche пока не раскрыла. По данным Auto Express, электрические спорткары могут весить около 1700 кг. Для сравнения: предыдущая модель Cayman S в комплектации для американского рынка весила примерно 1355 кг.
Еще одной особенностью станет система E-Shift, которую, по информации журнала Top Gear, новые Boxster и Cayman позаимствуют у Taycan. Она будет имитировать переключение передач и звук двигателя, чтобы ускорение казалось более привычным для водителей бензиновых спорткаров.
В то же время Porsche не планирует выпускать новое поколение Boxster и Cayman с бензиновыми двигателями. Несмотря на предыдущие сообщения о возможности создания таких версий, текущая стратегия компании предусматривает переход этих моделей на электропривод.
Производитель также стремится сохранить компактные размеры спорткаров, характерные для предыдущих поколений. Однако инженерам предстоит найти баланс между массой аккумулятора, управляемостью и ощущениями за рулем, которых ожидают покупатели Porsche.
Премьера электромобилей 718 Boxster и Cayman запланирована на 2027 год, а первым полным годом их производства должен стать 2028-й. В то же время Porsche сохранит бензиновый двигатель для 911, а некоторые версии этой модели по-прежнему будут предлагаться с механической коробкой передач.
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