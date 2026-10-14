Нове інженерне рішення від Porsche: батарею у Boxster і Cayman встановлять замість двигуна

Porsche представить електричні Boxster і Cayman у 2027 році. Батарею розмістять за сидіннями, на місці бензинового двигуна, щоб зберегти спортивний характер авто та забезпечити низьку посадку водія.

Про це пише видання Motor1.

На відміну від більшості електромобілів, у яких батарея розташована під підлогою, нові Porsche 718 отримають незвичне компонування. Акумуляторний блок складатиметься з трьох модулів, розміщених у два рівні за сидіннями. Саме там у попередніх поколіннях Boxster і Cayman встановлювали двигуни внутрішнього згоряння.

За словами Роберта Маєра, керівника напряму автомобільної архітектури Porsche, на задню вісь припадатиме 55,2% маси електричних моделей. Це наближає їх до розподілу ваги 50:50, який вважається сприятливим для керованості спортивного авто.

Таке розташування батареї має й інші переваги. Вона допоможе підвищити жорсткість кузова та стане частиною конструкції, що поглинає енергію під час зіткнення. Крім того, відмова від батареї під підлогою дасть змогу розмістити сидіння нижче, ніж у багатьох інших електромобілях.

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Porsche 718 Boxster Фото: Porsche

Точну масу новинок Porsche поки не розкрила. За даними Auto Express, електричні спорткари можуть важити близько 1700 кг. Для порівняння, попередній Cayman S у специфікації для американського ринку важив приблизно 1355 кг.

Ще однією особливістю стане система E-Shift, яку, за інформацією журналу Top Gear, нові Boxster і Cayman запозичать у Taycan. Вона імітуватиме перемикання передач і звук двигуна, щоб зробити прискорення звичнішим для водіїв бензинових спорткарів.

Водночас Porsche не планує випускати нове покоління Boxster і Cayman із бензиновими двигунами. Попри попередні повідомлення про можливість створення таких версій, актуальна стратегія компанії передбачає перехід цих моделей на електротягу.

Porsche 718 Cayman Фото: Porsche

Виробник також прагне зберегти компактні розміри спорткарів, характерні для попередніх поколінь. Однак інженерам доведеться знайти баланс між масою батареї, керованістю та відчуттями за кермом, яких очікують покупці Porsche.

Прем'єра електричних 718 Boxster і Cayman запланована на 2027 рік, а першим повним роком їхнього виробництва має стати 2028-й. Водночас Porsche збереже бензиновий двигун для 911, а деякі версії цієї моделі й надалі пропонуватимуть із механічною коробкою передач.

Porsche Cayman Фото: Pixabay

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